Зеленський вимагає в найкоротші терміни вирішити проблеми ФОП

07:16 19 листопада Київ, Україна

Президент закликав Верховну Раду і Кабінет Міністрів до співпраці для досягнення максимально швидкого результату у вирішенні проблем малого бізнесу.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.



За його словами, через пандемію і економічну кризу малий бізнес страждає найбільше, тому держава повинна не просто йти назустріч підприємцям, а максимально допомагати їм.

«Президент України категорично незадоволений тим, що український парламент досі не може разом з членами уряду і представниками підприємницьких організацій знайти компромісне рішення про введення касових апаратів. Тому він доручив провести селекторну нараду - разом з членами уряду ми повинні допомогти депутатам», - сказав Андрій Єрмак.

Серед обговорюваних на нараді ініціатив - спрощення життя малому бізнесу шляхом скасування фіскалізації всіх операцій, за якими податкові органи вже мають необхідну інформацію, особливо тих, що відбуваються дистанційно, за допомогою фінансових посередників (банків і платіжних систем).



Керівник Офісу Президента повідомив, що учасники наради прийшли до висновку про необхідність скасування норми про виплату покупцеві 100% вартості придбаного товару, якщо покупець поскаржився на продавця за порушення порядку здійснення розрахункових операцій (так званий кешбек). Цю норму фахівці визнають юридично нікчемною і соціально неприйнятною, сказав він.



Крім того, йдеться про необхідність удосконалити систему штрафів і зменшити їхні розміри для дрібного бізнесу - вони повинні стимулювати працювати легально, а не приводити до банкрутства підприємців, зауважив Андрій Єрмак.



Він зазначив, що увага податкових органів має бути прикута до великих підприємств, які намагаються ухилитися від сплати податків, прикриваючись ФОПами. Але справжній невеликий бізнес повинен вільно дихати і спокійно працювати, заявив керівник Офісу Президента України.