Зеленський вимагає знайти справжніх вбивць Шеремета

12:40 20 липень Київ, Україна

У річницю від дня вбивства Шеремета, Володимир Зеленський заявив про необхідність залучити до кримінальної відповідальності вбивць на підставі переконливих доказів їх провини.

На своєму Telegram-каналі в понеділок, 20 липня, президент відкрито заявив, що вважає цей злочин ганьбою для країни.

Президент підкреслив, що Шеремет боровся за демократичні цінності, права і свободи людини. Він вимагав від влади бути чесними і прозорими, а також дозволяти висловлювати вільно думку кожного громадянина.

Зеленський зазначив, що у журналіста ніколи не змогли б відняти свободу, тому вирішили позбавити його життя. Він назвав резонансне вбивство Шеремета втратою для всіх незалежних ЗМІ.

"А ще цей злочин - ганьба для України", - підкреслив гарант.

Він додав, що суспільство чекає чітких відповідей і переконливих доказів. Зеленський назвав обов'язком правоохоронців, щоб люди побачили справжніх вбивць Шеремета.