Зеленський: сьогодні ми зосереджені на максимальному розвитку української армії

11:11 14 жовтень Київ, Україна

Сьогодні, 14 жовтня, Володимир Зеленський відвідав церемонію складення присяги ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна та присвоєння почесних найменувань бойовим військовим частинам. На церемонії президент виступив з вітальною промовою.

"День захисника України - це день тих, хто протягом століть захищав нашу землю, а в 2014 році захистив Україну від російської агресії і продовжує захищати сьогодні. Ця війна принесла нам колосальні втрати. Найболючіші з них - це людські життя, життя кращих синів і дочок нашого народу, які загинули за нашу незалежність, за Україну", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні робиться все можливе, "щоб припинити війну і не втрачати своїх героїв".

"Робимо все можливе, щоб в Україні настав жаданий мир. Сьогодні 80-ий день, як оголошено припинення вогню і, попри спроби його зірвати, ми сподіваємося, що тиша на сході України буде стабільною і постійною", - зазначив президент.

Глава держави підкреслив, що настання в Україні миру не означає, що влада перестане піклуватися про військо.