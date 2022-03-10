Зеленський: сьогодні ми зосереджені на максимальному розвитку української армії
11:11 14 жовтень Київ, Україна
Сьогодні, 14 жовтня, Володимир Зеленський відвідав церемонію складення присяги ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна та присвоєння почесних найменувань бойовим військовим частинам. На церемонії президент виступив з вітальною промовою.
"День захисника України - це день тих, хто протягом століть захищав нашу землю, а в 2014 році захистив Україну від російської агресії і продовжує захищати сьогодні. Ця війна принесла нам колосальні втрати. Найболючіші з них - це людські життя, життя кращих синів і дочок нашого народу, які загинули за нашу незалежність, за Україну", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що сьогодні робиться все можливе, "щоб припинити війну і не втрачати своїх героїв".
"Робимо все можливе, щоб в Україні настав жаданий мир. Сьогодні 80-ий день, як оголошено припинення вогню і, попри спроби його зірвати, ми сподіваємося, що тиша на сході України буде стабільною і постійною", - зазначив президент.
Глава держави підкреслив, що настання в Україні миру не означає, що влада перестане піклуватися про військо.
"Навпаки, сьогодні ми зосереджені на максимальному розвитку української армії. Ми збільшуємо видатки на сектор безпеки та оборони України, активно працюємо для посилення обороноздатності з нашими міжнародними партнерами... Тільки сильне військо буде запорукою подальшого миру і вільного розвитку нашої незалежної України", - резюмував Зеленський.
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