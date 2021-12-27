Зеленський розповів подробиці переговорів з Макроном

Володимир Зеленський розповів про подробиці зустрічі в Парижі, закінчення якої істотно затягнулося.
"У нас була розмова з Макроном, а потім підключилася по відеозв'язку Меркель. Підключення Путіна не було. Хоча я налаштований, щоб ми в чотирьох включилися", - сказав він.
Зеленський повідомив, що в ході переговорів говорили про загострення на Донбасі. "Я з ними обговорив ситуацію на Донбасі і режим припинення вогню. Тільки в цьому році загинули 30 українських військових", - сказав президент.
Він повідомив, що 19 квітня відбудеться зустріч політрадників "четвірки". До цього часу сторони підготують свої пропозиції по кластерах для врегулювання конфлікту на Донбасі.
Також український президент похвалив Макрона.
Крім того, Зеленський піднімав питання про членство України в ЄС і НАТО.
Зокрема, Україна буде пропонувати всім країнам ЄС підписати декларації з підтримкою ідеї вступу України в ЄС. Таку декларацію вже передали Макрону.
Зокрема, Україна буде пропонувати всім країнам ЄС підписати декларації з підтримкою ідеї вступу України в ЄС. Таку декларацію вже передали Макрону.
Також Зеленський заявив, що "відчуває підтримку в плані надання ПДЧ". "У червні буде саміт НАТО, там і побачимо, які країни підтримують Україну в наданні їй ПДЧ", - сказав він.
Український президент також прокоментував ідею зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента США Джо Байдена. "Це дуже своєчасно. Це допомогло б вирішити деякі питання. Коли такий діалог йде, гармати мовчать... Такий діалог важливий, але питання України краще обговорювати за нашої участі", - сказав Зеленський.
Український президент також прокоментував ідею зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента США Джо Байдена. "Це дуже своєчасно. Це допомогло б вирішити деякі питання. Коли такий діалог йде, гармати мовчать... Такий діалог важливий, але питання України краще обговорювати за нашої участі", - сказав Зеленський.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі