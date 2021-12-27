Зеленський розповів подробиці переговорів з Макроном

18:19 16 квітень Київ, Україна

Володимир Зеленський розповів про подробиці зустрічі в Парижі, закінчення якої істотно затягнулося.



"У нас була розмова з Макроном, а потім підключилася по відеозв'язку Меркель. Підключення Путіна не було. Хоча я налаштований, щоб ми в чотирьох включилися", - сказав він.



Зеленський повідомив, що в ході переговорів говорили про загострення на Донбасі. "Я з ними обговорив ситуацію на Донбасі і режим припинення вогню. Тільки в цьому році загинули 30 українських військових", - сказав президент.



Він повідомив, що 19 квітня відбудеться зустріч політрадників "четвірки". До цього часу сторони підготують свої пропозиції по кластерах для врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Ми наближаємося до наступного засідання нормандської четвірки. Думаю, воно можливе. 19 числа буде засідання радників нормандської четвірки. Буде обговорюватися низка питань. В першу чергу кластери, розроблені Францією і Німеччиною. Радники підготують додатки до кластерів, з чим згодні, з чим ні. Це кластери в мінських угодах. Хочеться вірити, що буде результат", - сказав Зеленський.

Також український президент похвалив Макрона.

"Я сьогодні із задоволенням приїхав з робочим візитом до Франції на запрошення президента Еммануеля Макрона. Вдячний йому, у нас дійсно теплі, тепліші, ніж погода, відносини. Це почалося ще з того часу, коли він підтримав, і ми познайомилися після першого туру. Я ще не був президентом, але він підтримав мене і підтримав Україну", - заявив Зеленський.

Крім того, Зеленський піднімав питання про членство України в ЄС і НАТО.



Зокрема, Україна буде пропонувати всім країнам ЄС підписати декларації з підтримкою ідеї вступу України в ЄС. Таку декларацію вже передали Макрону.

"Ми зробили декларацію, яку ми укладаємо з країнами-партнерами, країнами-членами Європейського Союзу, в якій та чи інша країна підписує з нами декларацію, в якій вона підтримує Україну в прагненні бути членом Європейського Союзу. Скажу вам відверто, що кілька країн вже підписали цю декларацію. Є країни, які знайомляться зараз з цією декларацією. Я розповів деталі цієї декларації, я запропонував Франції також підтримати Україну. Я думаю, що президент Макрон ознайомиться з цією декларацією і дасть свою відповідь", - сказав президент.

Також Зеленський заявив, що "відчуває підтримку в плані надання ПДЧ". "У червні буде саміт НАТО, там і побачимо, які країни підтримують Україну в наданні їй ПДЧ", - сказав він.



Український президент також прокоментував ідею зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента США Джо Байдена. "Це дуже своєчасно. Це допомогло б вирішити деякі питання. Коли такий діалог йде, гармати мовчать... Такий діалог важливий, але питання України краще обговорювати за нашої участі", - сказав Зеленський.