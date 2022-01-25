Зеленський розповів, що означає для України День пам'яті та примирення

12:06 08 травень Київ, Україна

Сьогодні, 8 травня, президент України Володимир Зеленський розповів у Telegram-каналі, для чого наша країна відзначає День пам'яті і примирення. Як висловився президент, це потрібно всім громадянам країни для того, щоб повніше розуміти і зберігати загальну для всіх історію.

"Коли ми говоримо "ніколи знову", маємо на увазі перш за все дуже конкретне "ніколи не забути". Тому і відзначається в багатьох країнах цей День - пам'яті і примирення. І у нас це не на заміну 9 травня, а для того, щоб зберегти і зрозуміти історію повніше. Тому що вона - загальна, одна на всіх в світі", - написав Зеленський. "Щоб ніколи не забути, що нацизм був абсолютним злом. І будь-який з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки засудження. Ніколи не забути, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму. Разом з росіянами, поляками, білорусами, євреями, грузинами, вірменами, британцями, американцями, французами і багатьма іншими. І точно не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому", - додав президент.

Він нагадав, що Друга світова війна стала найстрашнішою в історії людства, і саме тому були створені міжнародні інституції і правила для підтримки глобального миру.

"І щоб ніколи не забути, що мир губиться дуже легко. І це справжнє щастя, коли вдається його відновити. Пам'ятаємо. Перемагаємо. І цінуємо життя. Вічна пам'ять загиблим у Другій світовій війні! Ніколи знову!", - уклав президент.

Як повідомлялося, поліція не очікує масових акцій в Києві 9 травня. За даними правоохоронців, найбільш масовим заходом стане покладання квітів у Парку Слави.