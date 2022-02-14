Зеленський закликав ООН боротися з фейковими новинами

06:11 24 вересень Київ, Україна

Офіс президента оприлюднив частину дебатів 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, на яких Володимир Зеленський наполягав на створенні міжнародного офісу з протидії дезінформації та фейкам



За його словами, дезінформація та фейкові новини сьогодні можуть впливати на світові ринки, біржі та виборчий процес.



"Україна, як одна з країн, яка з 2014 року активно протидіє пропаганді та інформаційним атакам, готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді", - сказав Зеленський.



