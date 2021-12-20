Зеленський закликав білорусів відмовитися від вуличного насильства

Зеленський порадив Білорусі не відступати від загальновизнаних демократичних ценностей.Он вважає, що силою неможливо вирішити в країні проблему.

400;">Президент України Володимир Зеленський на тлі протестів, які почалися в Білорусі в день президентських виборів, дав пораду "сусідам".

Білорусі важливо в своїх діях максимально дотримуватися загальновизнаних демократичних стандартів цивілізованого світу.

Таку думку висловив глава української держави Володимир Зеленський, відреагувавши на протести по всій території сусідньої республіки.

"Наші сусіди білоруси переживають зараз непрості часи. Вони намагаються визначити вектор свого подальшого розвитку. І це дуже непросто ", - написав Зеленський в своєму Telegram-каналі.

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При цьому, Зеленський впевнений, що цю проблему не вирішити силою, тому закликає "наших сусідів до максимальної толерантності, терпимості і відмови від вуличного насильства".

Президент України впевнений, що тільки широкий діалог дозволить жителям країни вийти з цієї неймовірно важкою кризової ситуації і глибоко обговорити подальші дії, а також нові формати взаємодії в суспільстві.

Також Володимир Зеленський заявив про бажання допомогти білорусам, адже він і Україна в загальному "вкрай зацікавлені в тому, щоб Білорусь була по-справжньому незалежною і демократичною країною з сильною економікою і стабільними суспільними відносинами".

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Нагадаємо, після оголошення результатів екзит-полу в Білорусі, згідно з даними яких перемогу на президентських виборах в країні здобув Олександр Лукашенко, на вулиці вийшли незадоволені мітингувальники.

Влада тут же відреагувала на протести і пустила в хід силовиків, які почали розганяти мітинги.