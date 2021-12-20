Зеленський закликав білорусів відмовитися від вуличного насильства

Зеленський порадив Білорусі не відступати від загальновизнаних демократичних ценностей.Он вважає, що силою неможливо вирішити в країні проблему.
400;">Президент України Володимир Зеленський на тлі протестів, які почалися в Білорусі в день президентських виборів, дав пораду "сусідам".
Білорусі важливо в своїх діях максимально дотримуватися загальновизнаних демократичних стандартів цивілізованого світу.
Таку думку висловив глава української держави Володимир Зеленський, відреагувавши на протести по всій території сусідньої республіки.
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При цьому, Зеленський впевнений, що цю проблему не вирішити силою, тому закликає "наших сусідів до максимальної толерантності, терпимості і відмови від вуличного насильства".
Президент України впевнений, що тільки широкий діалог дозволить жителям країни вийти з цієї неймовірно важкою кризової ситуації і глибоко обговорити подальші дії, а також нові формати взаємодії в суспільстві.
Також Володимир Зеленський заявив про бажання допомогти білорусам, адже він і Україна в загальному "вкрай зацікавлені в тому, щоб Білорусь була по-справжньому незалежною і демократичною країною з сильною економікою і стабільними суспільними відносинами".
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Нагадаємо, після оголошення результатів екзит-полу в Білорусі, згідно з даними яких перемогу на президентських виборах в країні здобув Олександр Лукашенко, на вулиці вийшли незадоволені мітингувальники.
Влада тут же відреагувала на протести і пустила в хід силовиків, які почали розганяти мітинги.
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