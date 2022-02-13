Зеленський візьме участь у випробуваннях Javelin

11:05 23 вересень Київ, Україна

Сьогодні, 23 вересня на полігоні "Широкий Лан" у навчаннях окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" вперше в Україні буде застосований протитанковий ракетний комплекс Javelin

У випробуваннях Javelin візьме участь президент України Володимир Зеленський.





Навчання проходять в рамках стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля - 2020". Основні завдання - наступ на непідготовлену оборону, бій в урбанізованій місцевості.



Буде залучена штурмова та армійська авіація Нацгвардії України. Вперше буде застосований ПТРК FGM-148 Javelin.



FGM-148 Javelin (англ. «Дротик») - переносний протитанковий ракетний комплекс виробництва американських підприємств Raytheon і Lockheed Martin. Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип «вистрілив-забув» - оператор ракетного комплексу не повинен супроводжувати та коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі.





Javelin призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, які переміщуються на низькій висоті та швидкості - вертольотів або БПЛА.



Прийнятий на озброєння армії США у 1996 році. З 30 квітня 2018 р. перші комплекти надійшли в Україну.