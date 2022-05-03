Зеленський привітав Україну з Днем Збройних сил

В Україні святкують День Збройних сил. Свято 6 грудня офіційно з'явилося в календарях українців ще в 1993 році. У цей день було прийнято закон України "Про Збройні сили України". Своє привітання українським воїнам опублікував в соціальних мережах президент України Володимир Зеленський.

"Бути військовослужбовцем Збройних сил України нелегко, адже саме на ваших плечах лежить найбільший тягар відповідальності за долю української держави і захист її територіальної цілісності", - сказав президент.

Володимир Зеленський зазначив, що це свято мужніх воїнів, які щодня виконують небезпечну роботу - стоячи зі зброєю в руках, вони забезпечують мир і безпеку українських громадян. Зокрема, десятки тисяч воїнів продовжують виконувати складні завдання в зоні ООС, стримуючи російського агресора.

"У цей день ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за Україну, їхній подвиг житиме вічно і служитиме зразком чесного і самовідданого служіння Батьківщині", - зазначив президент України.

Зеленський подякував військовослужбовцям за їхню відвагу, мужність, героїзм і сумлінне виконання своїх завдань. Він побажав їм міцного здоров'я, успіхів, незламності духу і нових перемог.