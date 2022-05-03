Зеленський привітав Україну з Днем Збройних сил

В Україні святкують День Збройних сил. Свято 6 грудня офіційно з'явилося в календарях українців ще в 1993 році. У цей день було прийнято закон України "Про Збройні сили України". Своє привітання українським воїнам опублікував в соціальних мережах президент України Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський зазначив, що це свято мужніх воїнів, які щодня виконують небезпечну роботу - стоячи зі зброєю в руках, вони забезпечують мир і безпеку українських громадян. Зокрема, десятки тисяч воїнів продовжують виконувати складні завдання в зоні ООС, стримуючи російського агресора.
Зеленський подякував військовослужбовцям за їхню відвагу, мужність, героїзм і сумлінне виконання своїх завдань. Він побажав їм міцного здоров'я, успіхів, незламності духу і нових перемог.
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