Зеленський поквапив будівництво відділень екстреної медичної допомоги

08:01 15 грудня Київ, Україна

Під головуванням президента України відбулася селекторна нарада з питань запобігання поширенню COVID-19 в Україні, під час якої міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов доповів про стан будівництва відділень екстреної медичної допомоги.

Офісу Президента. Про це повідомляє пресслужба

"Уже готова половина з 210 обіцяних приймальних відділень екстреної медичної допомоги. До кінця поточного року там будуть приймати сучасне обладнання", - повідомив Чернишов.

У свою чергу глава держави доручив прискорити добудову приймальних відділень екстреної медичної допомоги.

«Знаю, що через епідемію будівництво почалося значно пізніше, ніж було заплановано, і друга половина відділень вже має завершену проєктну документацію. Але вважаю, що треба максимально прискоритися. Ці відділення - не просто проєкти будівництва. Це життя і здоров'я наших людей», - Володимир Зеленський.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що зараз для хворих на COVID-19 виділено понад 63 тисячі ліжок, понад 35 тисяч з них під’єднані до кисню. Зайнято такими пацієнтами більше 27 тисяч ліжок. Також триває вдосконалення процесу маршрутизації хворих.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Кабміну в понеділок уряд вирішив виділити на Фонд боротьби з коронавірусом ще 6 млрд грн.