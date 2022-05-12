Зеленський поквапив будівництво відділень екстреної медичної допомоги

Під головуванням президента України відбулася селекторна нарада з питань запобігання поширенню COVID-19 в Україні, під час якої міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов доповів про стан будівництва відділень екстреної медичної допомоги.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
У свою чергу глава держави доручив прискорити добудову приймальних відділень екстреної медичної допомоги.
Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що зараз для хворих на COVID-19 виділено понад 63 тисячі ліжок, понад 35 тисяч з них під’єднані до кисню. Зайнято такими пацієнтами більше 27 тисяч ліжок. Також триває вдосконалення процесу маршрутизації хворих.
Нагадаємо, на позачерговому засіданні Кабміну в понеділок уряд вирішив виділити на Фонд боротьби з коронавірусом ще 6 млрд грн.
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