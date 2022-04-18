Зеленський відвідав лінію зіткнення між Грузією і окупованою Абхазією

15:12 19 липня Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський в рамках офіційного візиту до Грузії ознайомився з політикою безпеки на кордоні з Абхазією.

Про це повідомляє пресслужба українського лідера в понеділок, 19 липня.



Зазначено, що Зеленський пройшовся по Інгурському мосту, який є єдиним пунктом пропуску в регіоні, де поспілкувався з представниками Моніторингової місії Євросоюзу в Грузії.



За словами керівника місії Марека Щиґела, робота пункту пропуску була обмежена в зв'язку з пандемією COVID-19, через що місцеві мешканці відчували суттєві труднощі. Щодня цей пункт пропуску перетинають до 2 тисяч осіб. Він також повідомив, що самопроголошена "влада" Абхазії та Південної Осетії відмовляють місії в допуску на контрольовану ними окуповану територію Грузії.



Як зазначив Зеленський, під час відвідування спостережного пункту Абастумані він мав можливість побачити, як іде окупація частини суверенної території Грузії.

"В Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян", - сказав президент.

Він підкреслив, що Україна і Грузія єдині в своїх ініціативах щодо повернення тимчасово окупованих територій на майданчиках провідних міжнародних і регіональних організацій.



Зеленський запевнив, що Україна і Грузія є дружніми державами і стратегічними партнерами, обопільно підтримують територіальну цілісність і суверенітет один одного, тому будуть спільно працювати для деокупації своїх територій і реалізації прагнень.