Зеленський пообіцяв захищати права татарського населення в Криму

Сьогодні, 9 серпня, відзначається Міжнародний день корінних народів світу. У зв'язку з цим, президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що татарського населення в Криму законом буде встановлено статус корінного народу Кримського півострова.

На думку президента, врегулювання цього питання назріло давно. "І ми нарешті повинні поставити в ній крапку. Впевнено можемо сказати: обов'язково відзначимо це свято солідарності у вільному Бахчисараї і по всьому Криму ", - заявив він.

Зеленський зазначив, що з початком анексії Криму питання захисту прав та законодавчого визначення особливого статусу кримськотатарського народу в Україні стали ще більш актуальними.

"Саме тому нашим спільним завданням зараз є захист прав кримських татар, допомога у всебічному розвитку мови, культури і збереження самобутності народу, який зараз не може повноцінно розвиватися на своїй історичній батьківщині - в Криму", - підкреслив президент.

За його словами, для Києва важливо робити все для відновлення прав кримських татар як корінного українського народу.

Як повідомлялося, раніше 82-річну кримськотатарську активістку Айше Сеітмуратову, яка має громадянство США, російські силовики затримали на контрольному пункті Чаплинка.