Зеленський пообіцяв захищати права татарського населення в Криму

Сьогодні, 9 серпня, відзначається Міжнародний день корінних народів світу. У зв'язку з цим, президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що татарського населення в Криму законом буде встановлено статус корінного народу Кримського півострова.
Зеленський зазначив, що з початком анексії Криму питання захисту прав та законодавчого визначення особливого статусу кримськотатарського народу в Україні стали ще більш актуальними.
За його словами, для Києва важливо робити все для відновлення прав кримських татар як корінного українського народу.
Як повідомлялося, раніше 82-річну кримськотатарську активістку Айше Сеітмуратову, яка має громадянство США, російські силовики затримали на контрольному пункті Чаплинка.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі