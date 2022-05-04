Зеленський пообіцяв: у грудні локдауну не буде

11:08 05 грудня Київ, Україна

У своєму відеозверненні до народу України президент Володимир Зеленський розповів "про головні перемоги тижня" і заявив, що, крайньою мірою в грудні оголошення локдауну не буде.

"Я вірю і сподіваюся, що на сьогодні він нам не потрібен. Ми зважили всі за і проти..., отримали запевнення МОЗ щодо контролю ситуації в лікарнях, і я рекомендував прем'єр-міністру України не оголошувати локдаун в грудні", - сказав Зеленський.

За його словами, карантин вихідного дня виявився ефективним - кількість хворих на коронавірус в країні зменшилася.

"Медична система не пропустила нокаутуючий удар, тому вона витримає", - запевнив президент.

Він додав, що уряд дає можливість працювати бізнесу і "не втрачати грудень - один з найприбутковіших місяців року". Також глава держави пообіцяв українцям "не псувати свята".

"Чи буде він (локдаун, - ред.) в січні? Подивимося. Якщо і буде, то не таким страшним, як його деякі малюють", - підкреслив Зеленський, додавши, що нардепи проголосували за законопроєкти, які допоможуть громадянам і бізнесу, які опинилися в скрутному становищі через пандемію. "Компенсації, списання боргів, податкові канікули. Все це запрацює найближчим часом", - запевнив Зеленський.

Президент також закликав українців носити правильно захисні маски і при найменших симптомах захворювання залишатися вдома.

Нагадаємо, що Зеленський уточнив, хто з ФОПів не отримає 8 тисяч. Підприємці отримають компенсацію, якщо їхній вид діяльності не підпадає під карантин, працюють більше трьох місяців і не мають великих заборгованостей по податках.

Додамо також, що, на думку глави МЗС України, локдаун не вплине на поїздки за кордон.