Зеленський пообіцяв: у грудні локдауну не буде

У своєму відеозверненні до народу України президент Володимир Зеленський розповів "про головні перемоги тижня" і заявив, що, крайньою мірою в грудні оголошення локдауну не буде.
За його словами, карантин вихідного дня виявився ефективним - кількість хворих на коронавірус в країні зменшилася.
Він додав, що уряд дає можливість працювати бізнесу і "не втрачати грудень - один з найприбутковіших місяців року". Також глава держави пообіцяв українцям "не псувати свята".
Президент також закликав українців носити правильно захисні маски і при найменших симптомах захворювання залишатися вдома.
Нагадаємо, що Зеленський уточнив, хто з ФОПів не отримає 8 тисяч. Підприємці отримають компенсацію, якщо їхній вид діяльності не підпадає під карантин, працюють більше трьох місяців і не мають великих заборгованостей по податках.
Додамо також, що, на думку глави МЗС України, локдаун не вплине на поїздки за кордон.
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