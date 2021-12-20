Зеленський підписав закон про створення БЕБ

Бюро економічної безпеки (БЕБ) стане єдиним органом держвлади, який буде займатися боротьбою з економічними злочинами.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про Бюро економічної безпеки України» № 1150-ИХ, який Верховна Рада прийняла 28 січня 2021.
Про це повідомляє сайт президента 22 березня.
Відзначається, що документ створює інституційні умови для захисту економічних процесів від тиску силових органів, підтримується міжнародними партнерами України. Основною функцією Бюро буде аналітична робота, а не силові повноваження. Бюро буде аналізувати бенефіціарів фінансових операцій і визначати, чи є порушення закону в обігу коштів тих чи інших бізнес або державних структур.
В Офісі Президента наголосили, що БЕБ - єдиний орган держвлади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.
Після прийняття закону про БЕБ СБУ втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування злочинів про корупцію та організовану злочинну діяльність у сфері управління і економіки. Це дозволить СБУ сфокусуватися на виконанні завдань, які дійсно безпосередньо пов'язані з безпекою держави, з контррозвідувальною діяльністю в сфері економіки, відзначають в ОП.
Відзначається, що документ створює інституційні умови для захисту економічних процесів від тиску силових органів, підтримується міжнародними партнерами України. Основною функцією Бюро буде аналітична робота, а не силові повноваження. Бюро буде аналізувати бенефіціарів фінансових операцій і визначати, чи є порушення закону в обігу коштів тих чи інших бізнес або державних структур.
В Офісі Президента наголосили, що БЕБ - єдиний орган держвлади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.
Після прийняття закону про БЕБ СБУ втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування злочинів про корупцію та організовану злочинну діяльність у сфері управління і економіки. Це дозволить СБУ сфокусуватися на виконанні завдань, які дійсно безпосередньо пов'язані з безпекою держави, з контррозвідувальною діяльністю в сфері економіки, відзначають в ОП.
Відповідно до закону, Бюро економічної безпеки є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави. Його діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів.
До повноважень Бюро економічної безпеки входять:
- виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;
- оцінки ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їхньої мінімізації та усунення;
- надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов для створення схем протиправної діяльності в сфері економіки;
- забезпечення економічної безпеки держави шляхом попередження, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;
- збір та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, і визначення способів запобігання їхньому виникненню в майбутньому;
- планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;
- виявлення і розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням і використанням міжнародної технічної допомоги;
- складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень з регулювання відносин у сфері економіки.
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