Зеленський підписав закон про створення БЕБ

14:58 22 березень Київ, Україна

Бюро економічної безпеки (БЕБ) стане єдиним органом держвлади, який буде займатися боротьбою з економічними злочинами.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про Бюро економічної безпеки України» № 1150-ИХ, який Верховна Рада прийняла 28 січня 2021.

Про це повідомляє сайт президента 22 березня.



Відзначається, що документ створює інституційні умови для захисту економічних процесів від тиску силових органів, підтримується міжнародними партнерами України. Основною функцією Бюро буде аналітична робота, а не силові повноваження. Бюро буде аналізувати бенефіціарів фінансових операцій і визначати, чи є порушення закону в обігу коштів тих чи інших бізнес або державних структур.



В Офісі Президента наголосили, що БЕБ - єдиний орган держвлади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.



Після прийняття закону про БЕБ СБУ втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування злочинів про корупцію та організовану злочинну діяльність у сфері управління і економіки. Це дозволить СБУ сфокусуватися на виконанні завдань, які дійсно безпосередньо пов'язані з безпекою держави, з контррозвідувальною діяльністю в сфері економіки, відзначають в ОП.





Відповідно до закону, Бюро економічної безпеки є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави. Його діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів.



До повноважень Бюро економічної безпеки входять: