Зеленський підписав у Великобританії Меморандум про співробітництво в оборонній галузі

Міністр оборони України Андрій Таран і Державний секретар з питань оборони Великобританії та Північної Ірландії Бен Уоллес підписали Меморандум про посилення співпраці між Україною і Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії в військовій і військово-технічній сферах.
Зокрема, Меморандум передбачає співпрацю в оборонній галузі.
Важливим є залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства в розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів.
Це має суттєво підвищити ефективність і скоротити терміни реалізації спільних проєктів в оборонній сфері, що є критично важливим в умовах наявного загострення ситуації в Чорноморському регіоні.
Зокрема, Меморандум передбачає співпрацю в оборонній галузі.
Важливим є залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства в розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів.
Це має суттєво підвищити ефективність і скоротити терміни реалізації спільних проєктів в оборонній сфері, що є критично важливим в умовах наявного загострення ситуації в Чорноморському регіоні.
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