Зеленський вшанував пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

10:29 14 грудня Київ, Україна

14 грудня 1986 року, завдяки мужнім і героїчним діям ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, завершилося будівництво захисного саркофага над зруйнованим енергоблоком.

Україна та весь світ сьогодні низько вклоняються учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.



Це сотні тисяч хоробрих, мужніх людей, які ціною власного життя та здоров’я прийняли доленосний виклик, щоб захистити не тільки Україну, але й увесь світ.



Сьогодні наш обов’язок — пам’ятати про подвиг учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Вони є прикладом мужності, самовідданості та високого професіоналізму.

Президент України Володимир Зеленський в День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС поклав квіти до пам'ятного знаку «Воїнам Чорнобиля» та меморіального кургану «Героям Чорнобиля» в Києві.

Разом з главою держави у церемонії взяли участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Учасники заходу вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС хвилиною мовчання.