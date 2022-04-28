Зеленський озвучив імена нового командування Генштабу ЗСУ. ВІДЕО

12:50 29 липня Київ, Україна

Сьогодні, під час робочого візиту на Житомирщину, Володимир Зеленський представив громадськості нових головнокомандувачів ЗСУ. Ними стали Залужний Валерій Федорович, Шаптала Сергій Олександрович і Мойсюк Євген Георгійович.



"Користуючись нагодою, я у вашій присутності також хочу окремо привітати з призначеннями і представити вам нових командирів в нашому війську. Це головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Залужний Валерій Федорович, начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Шаптала Сергій Олександрович, і заступник головнокомандувача ЗСУ Мойсюк Євген Георгійович", - сказав Зеленський.



"Ви всі чудово знаєте цих людей, знаєте, що це дійсно потужні бойові офіцери, найголовніше - патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет серед наших військовослужбовців. Я дякую попередньому керівництву Генерального штабу ЗСУ та впевнений, що новопризначене буде нарощувати отриманий бойовий досвід, перехід української армії на стандарти НАТО, і разом з Міністерством оборони України створить належні умови для всіх наших українських захисників", - додав президент.



В ході візиту на Житомирщину Зеленський привітав військових з п'ятою річницею Дня Сил спеціальних операцій.



"Щоб дати об'єктивну оцінку цим рокам і вашому значенню для нашого українського війська, я хочу нагадати один дуже відомий вислів:" складні часи народжують сильних людей, а надзвичайно складні часи народжують Сили Спеціальних Операцій"", - заявив він.



Президент зазначив, що "ССО є наймолодшим і сучасним видом військ в Україні".



"У 2020 році ССО першими перейшли на типову структуру штабів армії країн НАТО і тісно співпрацюють з партнерами в формі взаємних візитів, тренувань, обміну передовим досвідом, при цьому окремі підрозділи повністю інтегровані з силами ССО НАТО", - повідомив Зеленський.



Він відзначив 140-ий центр ССО, який першим в історії України отримав сертифікат, як підрозділ, що має право бути залученими до виконання завдань у складі НАТО.



Також Зеленський в ході візиту в Житомирську область у четвер, 29 липня, оголосив про підписання законів про збільшення чисельності ЗСУ та про національний опір.