Зеленський скасував указ Януковича від 2013 року про призначення Тупицького

10:10 27 березень Київ, Україна

Стало відомо, що сьогодні, 27 березня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про скасування прийнятих президентом-втікачем Януковичем указів. Йдеться про указ від 2013 року про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду України.

"Окремі судді Конституційного Суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжують виконувати свої повноваження, чим створюють загрозу державній незалежності і національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина", - йдеться в указі, підписаному Зеленським.

Документ набуває чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, в кінці грудня президент Володимир Зеленський відсторонив главу КСУ від посади "заради відновлення справедливості і вирішення конституційної кризи". А 26 лютого президент повторно відсторонив главу КСУ ще на місяць.

У свою чергу КСУ визнав указ Зеленського перевищенням повноважень. Судді прийшли до висновку, що Тупицький повинен продовжувати виконувати свої службові обов'язки. Проте в будівлю суду його не пускають. Пізніше в КСУ заявили, що Тупицький продовжує працювати, хоч і дистанційно.