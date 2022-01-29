Зеленський: "Закінчення війни та повернення українських територій - це мій головний пріоритет"

06:29 15 вересень Київ, Україна

В інтерв'ю австрійській газеті Wiener Zeitung Володимир Зеленський заявив, що для нього головними пріоритетами є закінчення війни з Росією та повернення українських територій.



"Коли я щось обіцяю, це - не просто порожні слова. Закінчення війни та повернення українських територій - це мій головний пріоритет. І це не якісь романтичні обіцянки", - зазначив Зеленський.



Але він пояснив, що втілити такі обіцянки - не просто.

"Але ми вже багато чого досягли. Ми повернули 140 осіб з полону. Ми здійснили розведення військ. Там більше не стріляють, майже ніхто не гине. За винятком однієї смерті, втрат протягом семи тижнів більше не було. Це всі бачать, і Європа теж це бачить. Іноді бувають постріли з боку сепаратистів. Але ми не відповідаємо на них, і це добре ", - цитує Wiener Zeitung Зеленського.



Президент України підкреслив, що на тимчасово непідконтрольних уряду територіях Донбасу існує гуманітарна катастрофа та чимало людей хворіють на коронавірус.



"Але люди, які живуть в окупованій частині Донбасу, також бачать, як живуть українці по той бік фронту - краще. У шахтарів на окупованому Донбасі все погано: вони не отримують нормальної заробітної плати та повинні платити високі ціни за воду та електроенергію. Якщо терпіння людей там в якийсь момент вичерпається, то можуть також виникнути заворушення", - зазначив Зеленський.



"Я знаю, що там багато людей, які в душі є українцями. Я не хочу, щоб вони вмирали. Цим людям нелегко, багато зникають в тюрмах, оскільки вони відзначають такі свята, як День незалежності України. Наші солдати, яких ми звільнили, сказали, що вони перебували в тюрмах разом з проукраїнськими громадянами. Там багато людей, які думають проукраїнськи", - резюмував президент України.