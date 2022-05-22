Зеленський пояснив, навіщо будують дороги за COVID-ний бюджет

14:41 20 грудня Киев, Украина

Як часто за буквою закону втрачають з поля зору дух закону. Скільки звинувачень прозвучало на адресу президента і уряду через «нецільове» використання коштів, закладених на боротьбу з коронавірусом. А було це порушенням? Докладну відповідь президента опублікувала сьогодні, 20 грудня, пресслужба ОП.

Президент Володимир Зеленський вважає будівництво доріг одним з найважливіших аспектів порятунку життів під час епідемії COVID-19.

За словами Зеленського, незважаючи на неодноразові звинувачення і критику за будівництво доріг, хворі нарешті можуть отримати своєчасну і дійсно швидку медичну допомогу. Крім того, він додає, що якісні дороги допомогли врятувати життя і в інших ситуаціях - наприклад, при лісових пожежах на Луганщині.

"А зараз не за добу можна доїхати, а з'явилася можливість добиратися за хвилини. Коли гасили пожежі, ми зберегли величезну кількість життів. Зараз ми бачимо, що інфраструктура важлива. Ми вже зробили, і це підтверджено, чотири тисячі кілометрів доріг в цьому році, що перевищує загальну кількість кілометрів доріг, зроблених за попередні 10 років. За рік зробили в 10 разів більше, ніж за десять років в сумі. Це, я вважаю, правильний крок. Скажу чесно, я цим дуже пишаюся", - пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що в України є шанс за чотири-п'ять років побудувати всі інфраструктурні вузли. Особливу увагу президент виділив темі налагодження сполучення з тимчасово непідконтрольними Україні територіями Луганської і Донецької областей, а також Кримським півостровом.

"Туди теж тепер добираються гуманітарні вантажі як з України, так і від Червоного Хреста. Там ми просто побудували мости, відкрили КПВВ - контрольно-пропускні пункти, цього не було. Те ж зробили на території, прилеглій до окупованого росіянами півострову Крим. Там теж відкрили сучасні КПВВ, люди приїжджають, вони можуть там отримати всі адміністративні, фінансові послуги, відпочити, прийняти душ", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що в Україні різко зросла вартість ремонту доріг. Вартість основних матеріалів для дорожнього будівництва в 2020 році практично не змінилася.

Також повідомлялося, що Україна піднялася на 20 позицій в рейтингу якості доріг. Тепер Україна знаходиться на 126-ій позиції в світі. В Укравтодорі кажуть, що це показує позитивну оцінку кроків країни в розвитку дорожньої інфраструктури.