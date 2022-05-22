Зеленський пояснив, навіщо будують дороги за COVID-ний бюджет

Як часто за буквою закону втрачають з поля зору дух закону. Скільки звинувачень прозвучало на адресу президента і уряду через «нецільове» використання коштів, закладених на боротьбу з коронавірусом. А було це порушенням? Докладну відповідь президента опублікувала сьогодні, 20 грудня, пресслужба ОП.
Президент Володимир Зеленський вважає будівництво доріг одним з найважливіших аспектів порятунку життів під час епідемії COVID-19.
За словами Зеленського, незважаючи на неодноразові звинувачення і критику за будівництво доріг, хворі нарешті можуть отримати своєчасну і дійсно швидку медичну допомогу. Крім того, він додає, що якісні дороги допомогли врятувати життя і в інших ситуаціях - наприклад, при лісових пожежах на Луганщині.
Президент зазначив, що в України є шанс за чотири-п'ять років побудувати всі інфраструктурні вузли. Особливу увагу президент виділив темі налагодження сполучення з тимчасово непідконтрольними Україні територіями Луганської і Донецької областей, а також Кримським півостровом.
Нагадаємо, що в Україні різко зросла вартість ремонту доріг. Вартість основних матеріалів для дорожнього будівництва в 2020 році практично не змінилася.
Також повідомлялося, що Україна піднялася на 20 позицій в рейтингу якості доріг. Тепер Україна знаходиться на 126-ій позиції в світі. В Укравтодорі кажуть, що це показує позитивну оцінку кроків країни в розвитку дорожньої інфраструктури.
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