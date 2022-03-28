Зеленський обговорив з главою Червоного Хреста ситуацію на Донбасі

Відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером, в ході якої були порушені важливі питання щодо ситуації на Донбасі.
Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.
Глава держави подякував керівнику МКЧХ за візит в Україну, а також за бажання відвідати Донбас по обидва боки лінії розмежування.
Також Володимир Зеленський подякував Петеру Мауреру за постійну гуманітарну допомогу, яку надає Україні Червоний Хрест. Особливо важливою для нашої держави вона стала після початку пандемії COVID-19, заявив президент України.
Окремо глава держави відзначив допомогу МКЧХ в роботі підприємства «Вода Донбасу», яке забезпечує питною водою українців по обидва боки лінії розмежування.
Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер повідомив, що Україна є найважливішою в операційній діяльності МКЧХ серед всіх країн Європи і восьмою за обсягом роботи цієї організації в світі.
Він наголосив на важливості свого візиту на Донбас, зокрема, на окуповану частину. Адже це дозволить побачити реальну ситуацію в регіоні.
Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер повідомив, що Україна є найважливішою в операційній діяльності МКЧХ серед всіх країн Європи і восьмою за обсягом роботи цієї організації в світі.
Він наголосив на важливості свого візиту на Донбас, зокрема, на окуповану частину. Адже це дозволить побачити реальну ситуацію в регіоні.
Сторони детально обговорили необхідність доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до полонених на тимчасово окупованих територіях, що допоможе ідентифікувати незаконно утримуваних осіб.
Володимир Зеленський подякував за координацію МКЧХ в попередніх процесах взаємного звільнення полонених і попросив посприяти в отриманні списків людей від іншої сторони для прискорення обміну за формулою «всіх на всіх». Петер Маурер запевнив, що сьогодні ці питання є пріоритетними для організації, яку він очолює.
Були також позитивно оцінені дії української сторони з облаштування зручних пунктів для перетину контактної лінії. Зокрема, відновлення розвідного моста в Станиці Луганській, облаштування КПВВ і плани відкрити нові, такі ж комфортні КПВВ в Щасті і Золотому.
Крім того, сторони обговорили процес розмінування на Донбасі. Президент МКЧХ зазначив, що Україна - одна з найбільш замінованих територій світу, і це буде мати вплив протягом багатьох років. Це також є причиною того, чому Міжнародний комітет Червоного Хреста бере участь в протимінній діяльності.
Володимир Зеленський повідомив, що підготовку до початку розмінування 19 узгоджених ділянок докладно обговорили в рамках Тристоронньої контактної групи, зараз узгоджуються технічні деталі.
Також глава МКЧХ привітав прийняття закону про зниклих безвісти і запевнив у підтримці з боку організації щодо надання допомоги в цьому процесі.
Володимир Зеленський подякував за координацію МКЧХ в попередніх процесах взаємного звільнення полонених і попросив посприяти в отриманні списків людей від іншої сторони для прискорення обміну за формулою «всіх на всіх». Петер Маурер запевнив, що сьогодні ці питання є пріоритетними для організації, яку він очолює.
Були також позитивно оцінені дії української сторони з облаштування зручних пунктів для перетину контактної лінії. Зокрема, відновлення розвідного моста в Станиці Луганській, облаштування КПВВ і плани відкрити нові, такі ж комфортні КПВВ в Щасті і Золотому.
Крім того, сторони обговорили процес розмінування на Донбасі. Президент МКЧХ зазначив, що Україна - одна з найбільш замінованих територій світу, і це буде мати вплив протягом багатьох років. Це також є причиною того, чому Міжнародний комітет Червоного Хреста бере участь в протимінній діяльності.
Володимир Зеленський повідомив, що підготовку до початку розмінування 19 узгоджених ділянок докладно обговорили в рамках Тристоронньої контактної групи, зараз узгоджуються технічні деталі.
Також глава МКЧХ привітав прийняття закону про зниклих безвісти і запевнив у підтримці з боку організації щодо надання допомоги в цьому процесі.
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