Зеленський обговорив з главою Червоного Хреста ситуацію на Донбасі

07:31 04 листопада Київ, Україна

Відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером, в ході якої були порушені важливі питання щодо ситуації на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

Глава держави подякував керівнику МКЧХ за візит в Україну, а також за бажання відвідати Донбас по обидва боки лінії розмежування.

«Щоб відчути, що відбувається на Донбасі, треба бути там. Важливим є те, що ви розумієте, що треба бути по обидва боки контактної лінії», - зазначив президент.

Також Володимир Зеленський подякував Петеру Мауреру за постійну гуманітарну допомогу, яку надає Україні Червоний Хрест. Особливо важливою для нашої держави вона стала після початку пандемії COVID-19, заявив президент України.

"Спасибі за допомогу. Вона дуже відчутна і важлива як для українців на контрольованій частині, так і на тимчасово окупованій території. Дякую за гуманітарну допомогу», - підкреслив він.

Окремо глава держави відзначив допомогу МКЧХ в роботі підприємства «Вода Донбасу», яке забезпечує питною водою українців по обидва боки лінії розмежування.



Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер повідомив, що Україна є найважливішою в операційній діяльності МКЧХ серед всіх країн Європи і восьмою за обсягом роботи цієї організації в світі.



Він наголосив на важливості свого візиту на Донбас, зокрема, на окуповану частину. Адже це дозволить побачити реальну ситуацію в регіоні.

«Хочу зробити акцент на відданості продовження нашої діяльності в Україні та допомоги цивільному населенню», - запевнив глава МКЧХ.

Сторони детально обговорили необхідність доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до полонених на тимчасово окупованих територіях, що допоможе ідентифікувати незаконно утримуваних осіб.



Володимир Зеленський подякував за координацію МКЧХ в попередніх процесах взаємного звільнення полонених і попросив посприяти в отриманні списків людей від іншої сторони для прискорення обміну за формулою «всіх на всіх». Петер Маурер запевнив, що сьогодні ці питання є пріоритетними для організації, яку він очолює.



Були також позитивно оцінені дії української сторони з облаштування зручних пунктів для перетину контактної лінії. Зокрема, відновлення розвідного моста в Станиці Луганській, облаштування КПВВ і плани відкрити нові, такі ж комфортні КПВВ в Щасті і Золотому.



Крім того, сторони обговорили процес розмінування на Донбасі. Президент МКЧХ зазначив, що Україна - одна з найбільш замінованих територій світу, і це буде мати вплив протягом багатьох років. Це також є причиною того, чому Міжнародний комітет Червоного Хреста бере участь в протимінній діяльності.



Володимир Зеленський повідомив, що підготовку до початку розмінування 19 узгоджених ділянок докладно обговорили в рамках Тристоронньої контактної групи, зараз узгоджуються технічні деталі.



Також глава МКЧХ привітав прийняття закону про зниклих безвісти і запевнив у підтримці з боку організації щодо надання допомоги в цьому процесі.