Зеленський звернувся в ООН за допомогою у забезпеченні Донбасу водою

08:03 25 жовтня Київ, Україна

Український уряд стурбований перебоями з водою, що виникли на Донбасі. З цією проблемою президент звернувся за допомогою до ООН. За інформацією з Офісу президента, під час бесіди з координатором ООН в Україні Оснат Лубрані Володимир Зеленський висловив надію на те, що Організація Об'єднаних Націй може допомогти українській владі з фінансуванням проєкту щодо забезпечення Донбасу питною водою.

"Хотіли б, щоб ви звернули увагу на такий важливий проєкт, який нам дуже складно витягнути тільки коштом бюджету України, - це питання питної води для Донбасу", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що підприємство "Вода Донбасу" забезпечує весь Донбас - не тільки контрольований українською владою, а й тимчасово непідконтрольний.

Зеленський підкреслив, що мова йде як про реконструкцію наявного водопроводу, так і про будівництво нової мережі.

Крім того, на Донбасі активно будують і ремонтують дороги, зазначив президент. Так, в Луганській області ремонтується 343 км доріг, що на 300% більше, ніж в сумі за десять років, заявив президент.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський під час виступу в Раді 20 жовтня заявив, що для реінтеграції Донбасу готується пакет законопроєктів. Він зазначив, що заходи з реінтеграції будуть також передбачати амністію, однак, закликав не боятися її.