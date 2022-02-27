Зеленський про темпи диджиталізації: більше ніяких папірців

15:40 05 жовтень Київ, Україна

В 2021 жодна держустанова не вимагатиме від українців документи в паперовому вигляді. Про темпи диджиталізації розповів Володимир Зеленський під час саміту "Дія".



"Від мене такий невеликий спойлер. 2021 стане початком входження країни в режим paperless, тобто ніяких більше паперів. Це стосується всіх державних органів і, що найважливіше, жодна державна установа не зможе вимагати ніяких довідок, виписок або інших нескінченних папірців, необхідних для отримання тих чи інших послуг", - розповів Зеленський.







З жовтня в Україні на порталі і в додатку "Дія" запущені ще десять нових послуг. Зокрема, цифровий шеринг документів, цифровий ІПН (податковий номер), статус внутрішньо переміщеної особи тощо.