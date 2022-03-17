Зеленський про забезпечення лікарень киснем

19:05 19 жовтня Київ, Україна

571 мільйон гривень субвенції були перераховані в регіони для забезпечення киснем ліжок в опорних лікарнях, де приймають хворих з коронавірусною інфекцією COVID-19

Про це доповіли представники уряду на сьогоднішній селекторній нараді.



Також уряд працює над розгортанням ліжок в немедичних установах в Києві, Одесі та на Донеччині. Додатково проведена інвентаризація ліжок інститутів Національної академії медичних наук і лікарень «Укрзалізниці». Міністерство охорони здоров'я розглядає ці ліжко-місця для використання в ургентних ситуаціях.

«Мене турбує високий показник завантаженості ліжок в медичних установах. У цьому місяці Національна служба здоров'я України законтрактувала додатково 23 лікарні. При зростанні кількості хворих ми повинні бути впевнені, що в лікарнях досить ліжок, забезпечених киснем», - сказав глава держави.

Міністерство охорони здоров'я доповіло, що проводить ліцензування підприємств, які виробляють необхідний кисень для забезпечення лікарень.



Володимир Зеленський зазначив, що вимагає розробки програми страхування лікарів від COVID-19.