Зеленський про забезпечення лікарень киснем

571 мільйон гривень субвенції були перераховані в регіони для забезпечення киснем ліжок в опорних лікарнях, де приймають хворих з коронавірусною інфекцією COVID-19.
Про це доповіли представники уряду на сьогоднішній селекторній нараді.
Також уряд працює над розгортанням ліжок в немедичних установах в Києві, Одесі та на Донеччині. Додатково проведена інвентаризація ліжок інститутів Національної академії медичних наук і лікарень «Укрзалізниці». Міністерство охорони здоров'я розглядає ці ліжко-місця для використання в ургентних ситуаціях.
Також уряд працює над розгортанням ліжок в немедичних установах в Києві, Одесі та на Донеччині. Додатково проведена інвентаризація ліжок інститутів Національної академії медичних наук і лікарень «Укрзалізниці». Міністерство охорони здоров'я розглядає ці ліжко-місця для використання в ургентних ситуаціях.
Міністерство охорони здоров'я доповіло, що проводить ліцензування підприємств, які виробляють необхідний кисень для забезпечення лікарень.
Володимир Зеленський зазначив, що вимагає розробки програми страхування лікарів від COVID-19.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі