Зеленський назвав альтернативу членству України в НАТО

14:26 01 червень Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський розповів про альтернативний план забезпечення безпеки України до отримання членства в НАТО

В опублікованому на сайті Офісу Президента інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung він заявив, що для забезпечення безпеки України може бути використаний "план Б", гарантами якого можуть виступити ЄС і США.

Відповідаючи на питання, чи активує Україна статтю Північноатлантичного договору про колективну оборону, якщо стане членом НАТО, він заявив: "Я думаю, що це питання переговорів. Україна не хоче воювати. А якщо, вибачте, всі країни НАТО бояться, що коли-небудь на якусь країну-члена НАТО хтось нападе, якщо вони бояться, що доведеться захищати, тоді питання в цілому до цієї конструкції. Якщо це так, то навіщо тоді ця конструкція, яка боїться захистити країну, яка є членом того чи іншого союзу? Тоді в чому її цінність?".

У зв'язку з цим Зеленський бачить альтернативний план забезпечення безпеки.

"Чи бачимо ми альтернативу Альянсу? Якщо в цьому сенс питання. Як вийти зі складної ситуації через цю загрозу, якщо Україна отримує членство в НАТО? Я можу відповісти. Україна може мати план "Б", коли Україна отримує повністю свою територіальну цілісність, отримує свої території, це буде закріплено не в умовному чомусь на зразок Будапештського меморандуму, який можуть порушувати. А будуть серйозні гравці - Євросоюз, США, які закріплюють статус України в ситуації з безпекою. Це цілком може бути для того, щоб вийти з колапсу, в якому зараз знаходиться Європа. У нас є розуміння такого плану, і відверто скажу, що я збирався говорити про такий план з президентом Байденом, тому що це вже за межами Нормандського формату", - розповів він.

Він зазначив, що цей план може діяти до набуття Україною членства в НАТО.

"Тому що цей план - він говорить про те, що ми сьогодні зупиняємо війну, сьогодні гарантуємо Україні безпеку, сьогодні вирішуємо питання енергетичної безпеки, крім територіальної цілісності. І якщо ми сьогодні робимо - це швидка альтернатива. Вона не про геополітику, вона про збереження людей, припинення пострілів, збереженні життів, нашої армії. Тобто це такий план "Б", який дуже швидкий, щоб вийти з колапсу, в якому всі знаходяться", - сказав Зеленський і додав, що цей план охоплює також гарантії військового характеру і енергетичної безпеки.