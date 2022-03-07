Зеленський має намір запустити модернізацію промисловості

18:06 07 червень Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна для збереження екології модернізує промисловість, для цього знадобиться не менше 10 років.



Про це заявив президент Володимир Зеленський в ході форуму "Україна 30" у понеділок, 7 червня.

"Модернізація промисловості, що не відбувалася в Україні досі, цього разу відбудеться. Ми говоримо про модернізацію великої промисловості, будь-якої, а не тільки ТЕС. Але не вірте тому, хто говорить, що можна реформувати відповідно до наших домовленостей і європейського досвіду тільки за рік. Ні. Перехід на модернізовану промисловість відбудеться протягом 10-12 років", - сказав президент.

Також він анонсував прийняття парламентом рішень, які передбачають введення "зелених" податків для промисловості.

"Парламент повинен прийняти складний закон, який передбачає багато різних податків: на залізну руду тощо. І там є дуже важливий податок - на викиди, на вуглекислий газ", - сказав він.

Зеленський зазначив, що в Україні погана екологічна ситуація через те, що підприємства не перейшли на європейські норми викидів.