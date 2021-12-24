Зеленський на законодавчому рівні прирівняв е-паспорт до паперового

19:21 15 квітень Київ, Україна

Президент підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" № 1 368-ІХ. Закон набуде чинності 23 серпня поточного року.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.



Законопроєкт був прийнятий Верховною Радою 30 березня 2021 року.



Так, закон закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів.

"Це дозволить використовувати ці цифрові документи під час подорожей залізницею або літаком в межах України; під час медичного обслуговування або банківських операцій; для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг; послуг пошти при придбанні товарів в магазині і для підтвердження особи на запит поліції і правоохоронних органів", - зазначили в пресслужбі.

Е-паспортами можуть користуватися тільки ті українці, які мають ID-картки або біометричний закордонний паспорт.



Відзначається, що на сьогодні електронними паспортами (цифровими образами ID-карток) користуються близько п'яти мільйонів громадян - через мобільний додаток порталу держпослуг Дія.



Закон набуває чинності 23 серпня 2021 року.