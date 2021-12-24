Зеленський на законодавчому рівні прирівняв е-паспорт до паперового

Президент підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" № 1 368-ІХ. Закон набуде чинності 23 серпня поточного року.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Законопроєкт був прийнятий Верховною Радою 30 березня 2021 року.
Так, закон закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів.
Законопроєкт був прийнятий Верховною Радою 30 березня 2021 року.
Так, закон закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів.
Е-паспортами можуть користуватися тільки ті українці, які мають ID-картки або біометричний закордонний паспорт.
Відзначається, що на сьогодні електронними паспортами (цифровими образами ID-карток) користуються близько п'яти мільйонів громадян - через мобільний додаток порталу держпослуг Дія.
Закон набуває чинності 23 серпня 2021 року.
Відзначається, що на сьогодні електронними паспортами (цифровими образами ID-карток) користуються близько п'яти мільйонів громадян - через мобільний додаток порталу держпослуг Дія.
Закон набуває чинності 23 серпня 2021 року.
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