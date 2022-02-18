Зеленський на Донбасі провів нараду з питань роботи ТКГ

Як повідомила пресслужба Офісу президента, вчора, 26 вересня, в ході своєї робочої поїздки на Донбас президент Володимир Зеленський відвідав окремі підрозділи і вручив нагороди бійцям. Потім, в КПВВ Майорське президент провів розширену нараду з представниками міністерств, відомств, членів ТКГ і ОБСЄ, на якій розглянули питання роботи Тристоронньої контактної групи.

Зазначено, що в нараді взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Роман Машовець, перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр оборони Андрій Таран, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, директор Шостого територіального департаменту МЗС Андрій Плахотнюк, народний депутат, заступник голови делегації України в ТКГ Олександр Мережко, інші представники України в ТКГ, а також представники СММ ОБСЄ.

"На засіданні обговорили виконання домовленостей, досягнутих в Парижі під час зустрічі лідерів країн нормандської четвірки в грудні минулого року, а також проблеми, які заважають виконанню цих домовленостей. Було відзначено, що режим всеосяжного і стійкого припинення вогню є беззаперечним успіхом на шляху до досягнення миру на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Зеленський заявив, що на Донбасі спостерігається "мінімізація втрат".

"На сьогодні режим тиші зберігається вже 62 дні. Хочу подякувати за витримку, перш за все, нашим військовим, подякувати командуванню ЗСУ і ООС, головнокомандувачу - за правильний підхід до армії, до кожного офіцера, до кожного солдата. І за знайдене розуміння, щоб цей перший крок до миру на Донбасі був можливий", - сказав президент.

Представниця СММ ОБСЄ в Краматорську Єдрино Мілфорд зазначила, що моніторингова місія фіксує набагато менше порушень з 27 липня, коли почав діяти режим стійкого та всеосяжного припинення вогню.

"За сім тижнів після початку введення додаткових заходів для сталого та всеохопного режиму припинення вогню, з 27 липня по 16 вересня, було зафіксовано 1052 випадки порушень. Для порівняння, за п'ять тижнів до цього ми зафіксували 18 027 порушень", - повідомила представниця ОБСЄ, додавши, що за ці два місяці режиму тиші було зафіксовано лише одне поранення цивільної особи - в перший день його дії. "Два місяці триває режим тиші. Попри окремі та неприцільні постріли, режим дотримується. Ми маємо підстави вважати, що "тиша" продовжиться", - зазначив Хомчак.

Під час наради обговорили просування в питанні дзеркального розведення сил і засобів на чотирьох узгоджених ділянках, а також в питанні розмінування території Донбасу.

Було також обговорено питання можливого відкриття більшої кількості КПВВ на Донбасі.

Для прискорення переговорного процесу та досягнення великих результатів у всіх згаданих питаннях і швидкої імплементації домовленостей лідерів країн нормандської четвірки Єрмак запропонував учасникам ТКГ зустрічатися частіше.

"Я хотів би попросити представників Тристоронньої контактної групи, попри наближення зими, почати працювати щотижня. Немає сенсу затягувати процес переговорів", - зазначив він.

Раніше Зеленський заявив, що Україна не йде на шантаж в переговорах по Донбасу та робить все для збереження діалогу з Росією.