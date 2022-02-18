Зеленський на Донбасі провів нараду з питань роботи ТКГ

Як повідомила пресслужба Офісу президента, вчора, 26 вересня, в ході своєї робочої поїздки на Донбас президент Володимир Зеленський відвідав окремі підрозділи і вручив нагороди бійцям. Потім, в КПВВ Майорське президент провів розширену нараду з представниками міністерств, відомств, членів ТКГ і ОБСЄ, на якій розглянули питання роботи Тристоронньої контактної групи.
Зазначено, що в нараді взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Роман Машовець, перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр оборони Андрій Таран, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, директор Шостого територіального департаменту МЗС Андрій Плахотнюк, народний депутат, заступник голови делегації України в ТКГ Олександр Мережко, інші представники України в ТКГ, а також представники СММ ОБСЄ.
Зеленський заявив, що на Донбасі спостерігається "мінімізація втрат".
Представниця СММ ОБСЄ в Краматорську Єдрино Мілфорд зазначила, що моніторингова місія фіксує набагато менше порушень з 27 липня, коли почав діяти режим стійкого та всеосяжного припинення вогню.
Під час наради обговорили просування в питанні дзеркального розведення сил і засобів на чотирьох узгоджених ділянках, а також в питанні розмінування території Донбасу.
Було також обговорено питання можливого відкриття більшої кількості КПВВ на Донбасі.
Для прискорення переговорного процесу та досягнення великих результатів у всіх згаданих питаннях і швидкої імплементації домовленостей лідерів країн нормандської четвірки Єрмак запропонував учасникам ТКГ зустрічатися частіше.
"Я хотів би попросити представників Тристоронньої контактної групи, попри наближення зими, почати працювати щотижня. Немає сенсу затягувати процес переговорів", - зазначив він.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі