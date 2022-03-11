Зеленський може зустрітися з Путіним - Кулеба

Глава Міністерства закордонних справ України заявив про можливість зустрічі двох політичних лідерів - Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Дмитро Кулеба акцентував увагу на тому, що зустріч відбудеться лише в тому випадку, якщо її головною темою стане обговорення окупації Криму і Донбасу.

Місце зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним на цей момент не обговорюється. Йдуть переговори про теми, які планується розглянути.

"Зараз місце зустрічі президентів Зеленського і Путіна не обговорюється, є певні контакти і спроби узгодити порядок зустрічі, але до географії ще не дійшли", - сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що організувати зустріч Зеленського і Путіна дуже складно. Однак, додав міністр, якщо українська сторона побачить, що на цьому саміті можна буде припинити війну на Донбасі, то до його організації буде докладено максимум зусиль.

Коментуючи можливість зустрічі Зеленського з представниками "ДНР" і "ЛНР", Кулеба заявив: "Президент не буде зустрічатися незрозуміло з ким".