Зеленський: контрольний пакет акцій "Мотор Січ" залишиться в Україні

10:59 01 лютого Київ, Україна

Запорізька компанія "Мотор Січ" завжди була і залишиться українською компанією, її контрольний пакет акцій залишиться на батьківщині.



Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Axios, що вийшов на американському каналі HBO.



Коментуючи зауваження про те, що в США вважають



"Бізнес Сполучених Штатів представлений в Україні, але в той самий час китайський бізнес також представлений", - зазначив президент.



"Я вважаю, що незалежно від нації, національності, якщо люди, якщо бізнес, конкретна держава ставляться до вас з повагою, поважаючи ваш народ і кордони, вони можуть бути присутніми у вашій країні", - резюмував український лідер.



У той самий час, як наголошується, Зеленський категорично заявив, що не дозволить Китаю або будь-який іншій країні придбати контрольний пакет акцій компанії "Мотор Січ": "Ніколи. Не при мені. Я тут не на все життя... але за мого президентства - точно ні". Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Axios, що вийшов на американському каналі HBO.Коментуючи зауваження про те, що в США вважають Китай геополітичною загрозою №1, Зеленський сказав: "Я не можу з цим погодитися, оскільки в Україні ми цього не відчуваємо"."Бізнес Сполучених Штатів представлений в Україні, але в той самий час китайський бізнес також представлений", - зазначив президент."Я вважаю, що незалежно від нації, національності, якщо люди, якщо бізнес, конкретна держава ставляться до вас з повагою, поважаючи ваш народ і кордони, вони можуть бути присутніми у вашій країні", - резюмував український лідер.У той самий час, як наголошується,



У січні Міністерство торгівлі США ввело санкції проти китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, інвестора українського ПАТ "Мотор Січ". На початку серпня 2020 року в групі DCH заявили про початок партнерства з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited. 6 серпня минулого року АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства "Мотор Січ" на відповідність конкурентному законодавству. 4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" подали до Міністерства юстиції претензійний документ - Notice of Investment Dispute про намір звернутися в міжнародний арбітраж для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. До складу робочої групи по арбітражному врегулюванню входить і представник АМКУ. У листопаді стало відомо, що китайські інвестори "Мотор Січі" найняли три юркомпанії для процесу проти України на $3,5 мільярда.