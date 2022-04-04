Зеленський: карантин вихідного дня допоможе стримати Covid-19

16:21 09 листопада Київ, Україна

В Україні на кілька тижнів вводиться карантин вихідного дня, це допоможе уникнути жорсткого локдауну і збільшення кількості хворих на Covid-19.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на селекторній нараді з представниками Кабінету Міністрів і правоохоронних органів, повідомляє пресслужба глави держави в понеділок, 9 листопада.

"Тимчасовий режим карантину на вихідні, приблизно на кілька тижнів, може допомогти нам уникнути жорсткого локдауну. Таким чином, ми уникнемо великого збільшення хворих і встигнемо підготувати необхідну кількість ліжок", - зазначив Зеленський.

Президент упевнений, що збільшення кількості ліжок, носіння масок і тимчасовий карантин вихідного дня дадуть хороший ефект.

"Наш сценарій розвитку епідемічної ситуації в холодну пору року буде далеко не найгіршим", - підкреслив глава держави.

Відзначається, що чиновники планують забезпечити близько 100 тисяч додаткових ліжок. Крім того, на нараді президента доповіли, що лікарні Національної академії наук України і "Укрзалізниці" почали прийом ургентних хворих без Covid-19, щоб звільнити місця для пацієнтів з коронавірусною інфекцією в перепрофільованих для цього медустановах. Це додало близько п'яти тисяч ліжок.



За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, за минулий тиждень пацієнтів з коронавірусом почали приймати ще 10 лікарень. Кількість ліжок для таких пацієнтів була збільшена на 4400 місць.



Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що зараз відбувається закупівля кисневих концентратів і ліцензування компаній, які виробляють медичний кисень. Додатково було ліцензовано 16 таких підприємств.



Зеленський також поцікавився роботою гарячої лінії по коронавірусу, запущеної МОЗ України. Степанов повідомив, що 53% тих, хто звернулися, мали питання про сімейних лікарів. В основному вони стосувалися неможливості зв'язатися зі своїм сімейним лікарем, того, що людина не має сімейного лікаря, неможливості відправити мобільну бригаду. Глава МОЗ запевнив, що всі звернення ретельно відпрацьовуються.



Як повідомлялося раніше, в Україні планують ввести "карантин вихідного дня", який буде діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.