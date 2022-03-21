Зеленський ініціював термінове засідання Ради нацбезпеки

Нищівні удари, які наносяться досягненням країни в сфері боротьби та ефективної протидії корупції в Україні, не можуть залишатися без уваги. Необхідна негайна і жорстка оцінка рішень окремих суб'єктів, дії яких стають все більш суспільно небезпечними», - заявив президент.

Президент запропонує членам РНБО обговорити ситуацію, яка склалася в національній безпеці країни, і прийняти відповідні рішення. Необхідні законопроєкти, які надалі будуть запобігати виникненню подібних кризових ситуацій, будуть напрацьовані і подані главою держави до Верховної Ради як невідкладні.