Зеленський ініціював термінове засідання Ради нацбезпеки

Скандальне рішення КСУ, яке скасувало низку повноважень НАЗК і кримінальну відповідальність за неправдиве декларування, несе загрозу для національної безпеки країни, в зв'язку з цим президент скликав термінове засідання РНБО.
«Змушені констатувати, що останнім часом з'явилися ознаки того, що окремі суб'єкти намагаються переглянути ключові частини суспільного договору в Україні, які передбачають нульову толерантність до корупції і будь-якої форми непрозорості в державному управлінні. Це недопустимо.
Президент запропонує членам РНБО обговорити ситуацію, яка склалася в національній безпеці країни, і прийняти відповідні рішення. Необхідні законопроєкти, які надалі будуть запобігати виникненню подібних кризових ситуацій, будуть напрацьовані і подані главою держави до Верховної Ради як невідкладні.
Нищівні удари, які наносяться досягненням країни в сфері боротьби та ефективної протидії корупції в Україні, не можуть залишатися без уваги. Необхідна негайна і жорстка оцінка рішень окремих суб'єктів, дії яких стають все більш суспільно небезпечними», - заявив президент.
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