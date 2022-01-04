Зеленський і Ердоган обговорили співдружність України і Туреччини

10:57 23 серпень Київ, Україна

Володимир Зеленський і Реджеп Тайіп Ердоган провели ділові переговори по телефону. Президент України і Президент Турецької Республіки обговорили актуальні питання співпраці між країнами. Про це надала інформацію прес-служба Офісу президента в Telegram.

"Сподіваюся, що наші уряди зможуть до кінця цього року укласти двосторонню угоду про співробітництво в оборонній сфері. Важлива участь Туреччини в командно-штабних навчаннях "Об'єднані зусилля-2020", запланованих в Україні на останню декаду вересня ", - підкреслив Зеленський.

Зі свого боку, Ердоган привітав Зеленського і всіх українців з 29-ю річницею незалежності, а також встановленням повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі.

"Вдячний, що ви про це згадали. Дійсно, сьогодні вже 27 днів, з тих пір як триває режим тиші. За цей час у нас не було бойових втрат, жоден військовий не поранило в результаті бойових дій ", - сказав президент.

Також, як повідомила прес-служба президента, було позитивно відзначено відновлення авіасполучення між двома країнами і створення можливостей для туристичних подорожей.

Глави держав торкнулися також теми коронавируса і погодили, що він не повинен вплинути на розвиток двосторонніх відносин.

"Співрозмовники обговорили хід виконання попередніх домовленостей щодо реалізації спільних інфраструктурних проектів, зокрема будівництва автомобільних доріг в Україні, а також житла для 500 сімей внутрішньо переміщених осіб з АР Крим", - повідомила прес-служба президента.

Також в розмові було порушено питання кримських татар. Зокрема, Зеленський подякував Ердогана за відстоювання їх прав та інтересів, а також за сприяння звільненню українських громадян, які незаконно утримуються на території Росії і тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької та Луганської областей.