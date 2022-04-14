Зеленський і директор-розпорядник МВФ провели телефонну розмову

08:59 18 листопада Київ, Україна

Президент України під час телефонної розмови з главою МВФ Крісталіною Георгієвою зазначив, що Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ, також сторони обговорили епідемічну ситуацію в світі і економічну невизначеність, викликану пандемією.

«Я вдячний вам і команді Фонду за прийняття рішення про збільшення першого траншу в рамках програми stand-by до 2,1 мільярда доларів, що дозволило нам нормально пройти цей період і профінансувати витрати на медицину, соціальні програми та фінансові зобов'язання», - підкреслив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна не зупинялась у виконанні взятих на себе зобов'язань в рамках програми stand-by. Крім іншого, була затверджена реформа митниці і податкової служби, Міністерство фінансів і Національний банк активно працюють над зменшенням частки неробочих кредитів в банківській системі.

«На сьогодні всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконані», - констатував президент.

Він зазначив, що послідовно підтримує незалежність Національного банку. Сторони обговорили важливість прийняття збалансованого бюджету на 2021 рік, а також ризики недавнього рішення Конституційного Суду про скасування частини положень антикорупційного законодавства.

«Для мене продовження реформи антикорупційних органів є одним із пріоритетів. Ми зробили низку термінових кроків і рішень, зокрема, скликали засідання РНБО, уряд вніс розпорядження щодо забезпечення функціонування реєстру е-декларацій, а я запропонував парламенту проєкт закону про перезавантаження всього складу Конституційного Суду. Сьогодні немає ніяких загроз для діяльності НАБУ. Наші команди обговорили повне повернення е-декларування та відзначили план дій і підготовку відповідних законопроєктів», - підкреслив Глава держави.

Глава держави зазначив, що сьогодні як ніколи у нас сконцентрована загальна позиція всіх антикорупційних органів, громадських організацій, дипломатичного корпусу, міжнародних партнерів для врегулювання ситуації і повного відновлення антикорупційної інфраструктури. Також Володимир Зеленський повідомив, що Україна перезапустила роботу Комісії з питань правової реформи за участю міжнародних експертів для розробки комплексних законопроєктів щодо судової реформи.



Президент підкреслив, що в зв'язку з боротьбою з епідемією коронавірусу і економічними викликами, пов'язаними з COVID-19, перший перегляд програми Фонду та початок роботи місії стане важливим сигналом для внутрішнього і зовнішнього ринку.

«У наших команд є міцна довіра, вони тісно працюють, щоб якомога швидше завершити переговори і прийняти місію МВФ», - сказав він.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва зробила акцент на тому, що робота прем'єр-міністра з командою Фонду дозволила закріпити відносини сторін на високому рівні і досягти відчутного прогресу. Вона також зазначила швидку реакцію і заходи, прийняті українською владою після рішення КСУ, і додала, що Фонд цінує співпрацю глави НБУ Кирила Шевченка з командою МВФ.