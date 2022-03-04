Зеленський готував шашлик для журналістів з нагоди їхнього професійного свята

13:55 06 червень Київ, Україна

На офіційному сайті президента з'явилися фотографії, на яких відображена зустріч Володимира Зеленського з представниками ЗМІ в неформальній обстановці. Пікнік на природі був організований президентом з нагоди професійного свята журналістів. На неформальній зустрічі президент готував шашлик.

На фото, які з'явилися в Instagram і в Twitter, президент зображений біля мангала, роздає шашлики, а також в оточенні співробітників ЗМІ.

"Провів день разом з журналістами напередодні їхнього професійного свята. Цього разу - шашлик, приготований власноруч, відмінна погода і, як завжди, дружня атмосфера. Розмова без табу, гострі питання і мої чесні відповіді. Приємно, що такі зустрічі стали вже доброю традицією", - написав Зеленський в Instagram.

У Twitter медіаспівробітників він назвав "гострими, оперативними, з посиленим почуттям справедливості, які мріють і прагнуть змін".

В Україні журналісти своє професійне свято відзначають 6 червня.

До цього Зеленський привітав шведів з Національним днем. Він побажав Швеції процвітання.

Раніше Володимир Зеленський привітав Київ з Днем міста, повідомив, що чує "серцебиття" столиці і сьогодні хоче сказати просто: "Люблю тебе, старий!".