Зеленський дав доручення спрогнозувати розвиток ситуації з COVID-19 восени

В Україні ситуація з COVID-19 покращується, всі області зараз перебувають в «жовтій» зоні, Зеленський доручив дати прогноз на осінь.
Про це повідомляє сайт президента за підсумками селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського.
Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, всі епідемічні показники фактично досягли рівня вересня 2020 року - як за кількістю зайнятих ліжок, так і за кількістю активних хворих, яких на сьогодні - 110 876 осіб.
З 74 675 ліжок, передбачених для хворих на коронавірус, зайнято 14 451, тобто 19%. Також продовжує знижуватися кількість зайнятих апаратів штучної вентиляції легенів (893 з 6700) і ліжок інтенсивної терапії (зайнято 30%).
Володимир Зеленський дав доручення проаналізувати і спрогнозувати розвиток ситуації із захворюваністю на COVID-19 восени поточного року.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко поінформував президента про плани щодо вакцинації населення.
Також на нараді відзначили, що на виконання указу глави держави 30 травня в Індію була направлена гуманітарна допомога: кисневі концентратори і апарати ШВЛ.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко поінформував президента про плани щодо вакцинації населення.
Також на нараді відзначили, що на виконання указу глави держави 30 травня в Індію була направлена гуманітарна допомога: кисневі концентратори і апарати ШВЛ.
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