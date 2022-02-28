Зеленський дав доручення спрогнозувати розвиток ситуації з COVID-19 восени

16:57 31 травень Київ, Україна

В Україні ситуація з COVID-19 покращується, всі області зараз перебувають в «жовтій» зоні, Зеленський доручив дати прогноз на осінь.

Про це повідомляє сайт президента за підсумками селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського.



Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, всі епідемічні показники фактично досягли рівня вересня 2020 року - як за кількістю зайнятих ліжок, так і за кількістю активних хворих, яких на сьогодні - 110 876 осіб.



З 74 675 ліжок, передбачених для хворих на коронавірус, зайнято 14 451, тобто 19%. Також продовжує знижуватися кількість зайнятих апаратів штучної вентиляції легенів (893 з 6700) і ліжок інтенсивної терапії (зайнято 30%).

«У ці вихідні в Києві, Львові та Одесі почалася масова вакцинація людей, які записалися на щеплення через додаток «Дія». На спортивних об'єктах, стадіонах, спорткомплексах були організовані пункти вакцинації. У суботу були щеплені дев'ять тисяч осіб і більше ніж 6100 - у неділю. Це найвищі показники за вихідні з початку кампанії по вакцинації. З наступних вихідних ми будемо розширювати цю практику», - повідомив главі держави керівник уряду.

Володимир Зеленський дав доручення проаналізувати і спрогнозувати розвиток ситуації із захворюваністю на COVID-19 восени поточного року.



Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко поінформував президента про плани щодо вакцинації населення.



Також на нараді відзначили, що на виконання указу глави держави 30 травня в Індію була направлена гуманітарна допомога: кисневі концентратори і апарати ШВЛ.