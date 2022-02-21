Зеленський: Бабин Яр - це чорна сторінка історії українського та єврейського народів

З моменту жахливої трагедії в Бабиному Яру пройшло 79 років, ця історія під Києвом повинна нагадувати людям, до чого можуть призвести расизм і нетерпимість.
Таку заяву зробив Володимир Зеленський під час відвідин меморіального комплексу Бабин Яр.
Зеленський зазначив, що є слова, що ілюструють нескінченність людської жорстокості. Ними він назвав слова оголошень, які розвішували в Києві гітлерівські окупанти.
За його словами, 29 вересня вписане в спільне минуле українського та єврейського народів чорною сторінкою.
Президент підкреслив, що Бабин Яр - це нагадування людству про те, до чого призводять ксенофобія, расизм і нетерпимість.
Під час Другої світової війни гітлерівські війська використовували урочище Бабин Яр в північно-західній частині Києва як місце масових розстрілів мирного населення, більшу частину якого становили євреї. 29 вересня 1941 року за наказом окупаційної адміністрації все єврейське населення зобов'язали з'явитися до Бабиного Яру, де до 30 вересня розстріляли понад 33 тис. осіб. За різними оцінками, там було вбито від 70 до 200 тис. людей.
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