Зеленський: Бабин Яр - це чорна сторінка історії українського та єврейського народів

15:29 29 вересень Київ, Україна

З моменту жахливої трагедії в Бабиному Яру пройшло 79 років, ця історія під Києвом повинна нагадувати людям, до чого можуть призвести расизм і нетерпимість.

Таку заяву зробив Володимир Зеленський під час відвідин меморіального комплексу Бабин Яр.

Зеленський зазначив, що є слова, що ілюструють нескінченність людської жорстокості. Ними він назвав слова оголошень, які розвішували в Києві гітлерівські окупанти.

"У них всім євреям міста та околиць пропонувалося прибути 29 вересня 1941 року о 8.00 з документами, грошима та білизною на ріг вулиць Мельникова та Дегтярівської. А тим, хто не підкориться, погрожували розстрілом", - сказав президент.

За його словами, 29 вересня вписане в спільне минуле українського та єврейського народів чорною сторінкою.

"Ми схиляємо голову перед усіма жертвами Бабиного Яру. І не маємо права забути ці страшні злочини. Щоб більше ніколи в історії жодної національності ні в одному куточку світу не з'являлися подібні оголошення. Ніколи знову!", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Бабин Яр - це нагадування людству про те, до чого призводять ксенофобія, расизм і нетерпимість.

Під час Другої світової війни гітлерівські війська використовували урочище Бабин Яр в північно-західній частині Києва як місце масових розстрілів мирного населення, більшу частину якого становили євреї. 29 вересня 1941 року за наказом окупаційної адміністрації все єврейське населення зобов'язали з'явитися до Бабиного Яру, де до 30 вересня розстріляли понад 33 тис. осіб. За різними оцінками, там було вбито від 70 до 200 тис. людей.