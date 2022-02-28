Зеленський анонсував створення президентського університету

11:50 31 травень Київ, Україна

Глава держави підписав указ про створення єдиного в своєму роді і першого в Україні президентського університету. Навчання в цьому вищому навчальному закладі буде безкоштовним, а педагогічний склад - найвищого рівня.

Про новий навчальний заклад він розповів в ході форуму "Україна. 30" в понеділок, 31 травня.

"В Україні буде створено президентський університет. Ця установа вищої освіти, яка готуватиме людей майбутнього, яка збере кращих викладачів і буде навчати фахівців, які зможуть вирішувати важливі державні завдання для захисту держави, для викликів майбутнього", - сказав Зеленський.

В університеті будуть навчати фахівців з: інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних і біотехнологій.



За словами Зеленського, в університеті навчатимуться безкоштовно, а потім студенти будуть займати державні посади.



Також президент розповів, що в рамках проєкту "Велике будівництво" було побудовано 150 шкіл і 100 дитячих садків по всій країні. До кінця року в планах збільшити їх до 200.



Президент розповів про плани забезпечити школи в сільській місцевості високошвидкісним Інтернетом і комфортними шкільними автобусами.



Крім того, влада має намір відродити професійно-технічну освіту, будувати гуртожитки для студентів, сучасні аудиторії, спортивні майданчики, басейни, їдальні, лабораторії.



У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що мета уряду - підвищити мінімальну зарплату педагогів до середньої по країні.



"У цьому році ми збільшимо зарплати вчителів на 30%. Але, звичайно, наша мета - це не менше ніж середня зарплата по країні, мінімальний базис для вчителів", - сказав він.