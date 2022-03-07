"Зелена країна": президент анонсував новий екопроєкт

В Україні дано старт проєкту "Зелена країна", мета якого - за десять років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів, а за три роки посадити 1 млрд дерев.
Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія».
Він додав, що для реалізації цієї мети в найближчі три роки планують висадити в Україні 1 мільярд дерев.
Також президент зазначив, що в Україні вся необроблена деревина реалізується через електронні аукціони, доходи державних лісгоспів збільшилися на 1 млрд гривень за 1 квартал цього року.
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