Здорова нація повинна стати національною ідеєю - Президент

У зв'язку з несприятливою епідемічною ситуацією, яка склалася в усьому світі, президент України Володимир Зеленський ініціює розробку програми «Здорова нація».
Програма буде містити практичні рекомендації громадянам по зміцненню здоров'я, профілактиці захворювань і подоланню їхніх наслідків, щоб люди не залишалися наодинці зі своїми недугами, в тому числі викликаними коронавірусом. Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента.
За словами глави держави, пандемія показала, що люди, які мають сильний імунітет, регулярно займаються спортом, мають легкий перебіг коронавірусної хвороби і одужують швидше. Тому акцент потрібно робити на профілактиці, а не тільки на лікуванні.
Програма буде містити практичні рекомендації громадянам по зміцненню здоров'я, профілактиці захворювань і подоланню їхніх наслідків, щоб люди не залишалися наодинці зі своїми недугами, в тому числі викликаними коронавірусом. Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента.
За словами глави держави, пандемія показала, що люди, які мають сильний імунітет, регулярно займаються спортом, мають легкий перебіг коронавірусної хвороби і одужують швидше. Тому акцент потрібно робити на профілактиці, а не тільки на лікуванні.
Тому, на думку президента, потрібно, щоб ще до інфікування людина знала, як зміцнити свій організм, щоб він був готовий побороти вірус.
У зв'язку з цим було запропоновано створити програму «Здорова нація», в рамках якої надавати громадянам інформацію про переваги здорового способу життя, регулярних фізичних навантажень і тренувань, а також про «Кошик здоров'я» - перелік вітамінів, необхідних для підтримки здорового організму, зміцнення імунітету і тому подібне.
У зв'язку з цим було запропоновано створити програму «Здорова нація», в рамках якої надавати громадянам інформацію про переваги здорового способу життя, регулярних фізичних навантажень і тренувань, а також про «Кошик здоров'я» - перелік вітамінів, необхідних для підтримки здорового організму, зміцнення імунітету і тому подібне.
Окремо необхідно покращувати умови для занять спортом, підкреслив глава держави.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у відповідь запропонував включити в програму спортсменів, які перехворіли на COVID-19, - щоб вони розповідали людям про свій досвід боротьби з хворобою.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у відповідь запропонував включити в програму спортсменів, які перехворіли на COVID-19, - щоб вони розповідали людям про свій досвід боротьби з хворобою.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею створення програми «Здорова нація». Представники Офісу Президента і Кабінету Міністрів найближчим часом розроблять план впровадження програми в життя.
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