Здорова нація повинна стати національною ідеєю - Президент

16:24 10 листопада Київ, Україна

У зв'язку з несприятливою епідемічною ситуацією, яка склалася в усьому світі, президент України Володимир Зеленський ініціює розробку програми «Здорова нація».



Програма буде містити практичні рекомендації громадянам по зміцненню здоров'я, профілактиці захворювань і подоланню їхніх наслідків, щоб люди не залишалися наодинці зі своїми недугами, в тому числі викликаними коронавірусом. Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента.



За словами глави держави, пандемія показала, що люди, які мають сильний імунітет, регулярно займаються спортом, мають легкий перебіг коронавірусної хвороби і одужують швидше. Тому акцент потрібно робити на профілактиці, а не тільки на лікуванні.

«Коли людина захворіє на COVID-19 , лікарі їй прописують профілактичні ліки різного характеру. Ми говоримо зараз про той стан хворого, коли мова не йде про обов'язкове лікування в лікарні і застосування антибіотиків. Тобто в більшості випадків COVID-19 потрібна самоізоляція і профілактичні ліки, які підтримують нормальний стан здоров'я людини», - зазначив Володимир Зеленський.

Тому, на думку президента, потрібно, щоб ще до інфікування людина знала, як зміцнити свій організм, щоб він був готовий побороти вірус.



У зв'язку з цим було запропоновано створити програму «Здорова нація», в рамках якої надавати громадянам інформацію про переваги здорового способу життя, регулярних фізичних навантажень і тренувань, а також про «Кошик здоров'я» - перелік вітамінів, необхідних для підтримки здорового організму, зміцнення імунітету і тому подібне.

«Час займатися зарядкою або тренуванням, пити вітаміни. Це час, коли можна зараз зробити таку спортивну оздоровчу програму для нації, поліпшити здоров'я нації», - зазначив Володимир Зеленський.

Окремо необхідно покращувати умови для занять спортом, підкреслив глава держави.



Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у відповідь запропонував включити в програму спортсменів, які перехворіли на COVID-19, - щоб вони розповідали людям про свій досвід боротьби з хворобою.

«Ковід нам підказує, що національна ідея - це здорова нація. Цей сьогоднішній час може об'єднати людей на заході та на сході. Сьогодні проблема ковід, проблема здоров'я є для всіх пріоритетною і важливою. Тому сьогодні, в цей час, люди, які є лідерами, спортсмени, які пройшли через випробування, вони могли б дати надію, розповісти конкретні рекомендації», - зазначив керівник Офісу Президента.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею створення програми «Здорова нація». Представники Офісу Президента і Кабінету Міністрів найближчим часом розроблять план впровадження програми в життя.