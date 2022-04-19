Завтра стартують переговори ТКГ по Донбасу - що обговорять

18:05 23 листопада Київ, Україна

На 24-25 листопада заплановано черговий етап засідання ТКГ по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі, сторони обговорять "План дій" і питання розблокування КПВВ

Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ.

"Завтра розпочнуться чергові дводенні засідання ТКГ в форматі відеоконференцій", - відзначають в пресслужбі.

Повідомляється, що 24 листопада заплановані засідання підгруп:

політичної ("План спільних кроків"),

гуманітарної (відкриття КПВВ, обмін полоненими),

з безпеки (дотримання режиму припинення вогню, вдосконалення координаційного механізму в рамках СЦКК),

економічної (виплата пенсій, соціальної допомоги).

А вже 25 листопада, як зазначено, відбудеться спільне засідання на рівні керівників делегацій.