Завтра стартують переговори ТКГ по Донбасу - що обговорять

На 24-25 листопада заплановано черговий етап засідання ТКГ по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі, сторони обговорять "План дій" і питання розблокування КПВВ.
Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ.
Повідомляється, що 24 листопада заплановані засідання підгруп:
- політичної ("План спільних кроків"),
- гуманітарної (відкриття КПВВ, обмін полоненими),
- з безпеки (дотримання режиму припинення вогню, вдосконалення координаційного механізму в рамках СЦКК),
- економічної (виплата пенсій, соціальної допомоги).
А вже 25 листопада, як зазначено, відбудеться спільне засідання на рівні керівників делегацій.
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