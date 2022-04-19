Завтра стартують переговори ТКГ по Донбасу - що обговорять

18:05 23 листопада Київ, Україна

На 24-25 листопада заплановано черговий етап засідання ТКГ по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі, сторони обговорять "План дій" і питання розблокування КПВВ.
 
Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ.
"Завтра розпочнуться чергові дводенні засідання ТКГ в форматі відеоконференцій", - відзначають в пресслужбі.
Повідомляється, що 24 листопада заплановані засідання підгруп:
  • політичної ("План спільних кроків"),
  • гуманітарної (відкриття КПВВ, обмін полоненими),
  • з безпеки (дотримання режиму припинення вогню, вдосконалення координаційного механізму в рамках СЦКК),
  • економічної (виплата пенсій, соціальної допомоги).
А вже 25 листопада, як зазначено, відбудеться спільне засідання на рівні керівників делегацій.
"Українська сторона в ТКГ нагадує, що для вирішення до кінця року нагальних питань, перш за все, що полегшують долю громадян України (відкриття КПВВ, виплата соціальної допомоги та пенсії, повернення утримуваних осіб, взаємно), готова працювати в режимі 24/7 і минулого тижня внесла відповідну пропозицію", - йдеться в повідомленні пресслужби.