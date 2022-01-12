Завідувач лабораторії львівського вишу виготовляв наркотики на робочому місці

Прокуратура Львівської області затримала групу осіб, яка організувала в приміщенні одного з вищих навчальних закладів Львова нарколабораторію: варили на продаж метадон.
За версією слідства, до справи причетні четверо львів'ян. Організатором виступив співвласник місцевого кальян-бару. Виготовленням заборонених речовин займався завідувач лабораторії ВНЗ, а за поширення "товару" відповідав працівник кальян-бару. Його ж прокуратура називає ще одним організатором злочину, вказуючи на те, що чоловік адміністрував сайт, через який продавали наркотики. Фасував і поширював метадон ще один працівник бару.
Ділки створили спеціальний інтернет-магазин, через який і збували "товар". Після внесення передплати на карту, наркотики надсилали поштою.
"За один раз проводилася партія від 1 кг особливо небезпечного наркотику метадон. Це при тому, що доза 1 г на "чорному ринку" становить від 600 грн ", - йдеться в примітці.
Прокурорка області також зазначила, що лабораторія з виготовлення метадону виявлена вперше.
Співробітники прокуратури задокументували виготовлення наркотиків вагою майже 3 кг і вартістю понад 1,8 млн грн.
Також 31 серпня під час реалізації вилучили ще понад 1 кг метадону. Його вартість оцінюється близько в 700 тисяч грн.
"Ділки поширювали його по всій Львівщині, а їхніми покупцями були наркозалежні особи, які замовляли переважно від одного до декількох грамів", - повідомила Діденко.
Зараз прокуратура готує підозри та клопотання щодо обрання запобіжного заходу.
За версією слідства, до справи причетні четверо львів'ян. Організатором виступив співвласник місцевого кальян-бару. Виготовленням заборонених речовин займався завідувач лабораторії ВНЗ, а за поширення "товару" відповідав працівник кальян-бару. Його ж прокуратура називає ще одним організатором злочину, вказуючи на те, що чоловік адміністрував сайт, через який продавали наркотики. Фасував і поширював метадон ще один працівник бару.
Ділки створили спеціальний інтернет-магазин, через який і збували "товар". Після внесення передплати на карту, наркотики надсилали поштою.
"За один раз проводилася партія від 1 кг особливо небезпечного наркотику метадон. Це при тому, що доза 1 г на "чорному ринку" становить від 600 грн ", - йдеться в примітці.
Прокурорка області також зазначила, що лабораторія з виготовлення метадону виявлена вперше.
Співробітники прокуратури задокументували виготовлення наркотиків вагою майже 3 кг і вартістю понад 1,8 млн грн.
Також 31 серпня під час реалізації вилучили ще понад 1 кг метадону. Його вартість оцінюється близько в 700 тисяч грн.
"Ділки поширювали його по всій Львівщині, а їхніми покупцями були наркозалежні особи, які замовляли переважно від одного до декількох грамів", - повідомила Діденко.
Зараз прокуратура готує підозри та клопотання щодо обрання запобіжного заходу.
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