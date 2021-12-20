Засідання щодо питання Тупицького відклали на невизначений термін

17:15 17 березень Київ, Україна

Криза вищого суду триває. Відсторонений президентом глава КСУ не з'являється в суді, але і не припиняє працювати на своєму місці. Як стало відомо, причиною чергового перенесення спеціального засідання Конституційного Суду став порядок денний, щодо якого не змогли домовитися. Про це в середу, 17 березня, повідомляє Укрінформ з посиланням на джерело в суді.

На засіданні повинні були розглянути питання притягнення до дисциплінарної відповідальності голови КСУ Олександра Тупицького і його заступника Сергія Головатого.

"Судді нічого не вирішили. Не змогли затвердити порядок денний», - сказав співрозмовник агентства.

Нової дати засідання поки немає.

У той самий час Інтерфакс-Україна повідомляє, що спецзасідання зірване через недопуск Тупицького працівниками Управління держохорони.

Нагадаємо, в кінці грудня президент Володимир Зеленський відсторонив главу КСУ від посади "заради відновлення справедливості і вирішення конституційної кризи". А 26 лютого президент повторно відсторонив главу КСУ ще на місяць.

У свою чергу КСУ визнав указ Зеленського перевищенням повноважень. Судді прийшли до висновку, що Тупицький повинен продовжувати виконувати свої службові обов'язки. Проте в будівлю суду його не пускають. Пізніше в КСУ заявили, що Тупицький продовжує працювати, хоч і дистанційно.