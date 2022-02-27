Зареєстровано 2393 заяви про порушення виборчого процесу

15:11 04 жовтень Київ, Україна

Підготовка до виборів - це клопітка справа не тільки для кандидатів та їхніх команд. Додалося роботи і співробітникам правоохоронних органів. Через непорядну боротьбу кандидатів повсюдно порушується законодавство, яке регламентує передвиборчі заходи. Так, за даними Нацполіції, слідчі поліції України за минулу добу почали розслідування восьми кримінальних проваджень, пов'язаних з порушеннями в ході передвиборчої кампанії.

За добу в поліцію надійшло 116 заяв і повідомлень про порушення виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано в Одеській області - 19, у Дніпропетровській та Київській - по 14, в Донецькій - 11, в Києві - 9, у Чернівецькій області - 7.

Всього з початку передвиборчої кампанії 5 вересня в Нацполіції зареєстровано 2393 заяви та повідомлення про порушення виборчого процесу.

Розпочато розслідування 190 кримінальних справ, в тому числі 101 щодо порушень виборчого законодавства та 85 щодо порушень виборчого процесу. Складено 395 адміністративних протоколів щодо правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом.

Нагадаємо, 29 вересня глава Національної поліції Ігор Клименко повідомив про 123 кримінальні виробництва, відкриті його підлеглими за фактами порушення виборчого процесу. З них п'ята частина стосується можливих фактів підкупу.