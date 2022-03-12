Запуск «Північного потоку-2» збільшить ціни в Україні

Вартість газу в платіжках українців може зрости через «Північний потік-2». Це буде прямо пов'язане із зупинкою транзиту через нашу країну. Однак це не зупиняє німецьку канцлерку. Для того, щоб врегулювати питання блокування, Ангела Меркель зустрінеться з Джо Байденом. Канцлерка Німеччини хоче врегулювати питання з президентом США і відрадити його блокувати запуск газопроводу.

Протягом цього року газопровід може повноцінно запрацювати. Україні це загрожує великими збитками.

Потужності нашої газотранспортної системи зараз вже використовують наполовину, а її утримання - задоволення недешеве. Тому навіть якщо Росія буде дотримуватися контракту і ще два роки ганяти газ через нашу ГТС - Україна буде виходити хіба що в нуль. А якщо транзиту не буде взагалі - то збитки складуть до трьох мільярдів доларів на рік. І відчує це кожен житель країни - через високі ціни в платіжках.

"У платіжці є ціна газу як товару і транспортування - 1,5 - 1,8 грн. З цих 1,8 грн 10 копійок - це транспортування по магістральних газопроводах. Ми через 3-4 роки прийдемо до ситуації, коли ці 10 копійок можуть перетворитися на гривню. Подорожчання газу тягне за собою великі ціни на всі товари. Але у Росії може не вийти обійти Україну", - сказав член Економічного клубу Олег Пендзин.

Саме через санкції США будівництво газопроводу розтягнулося на п'ять років замість трьох, запланованих Росією. Компанії, які прокладали труби морським дном, ще за Трампа згортали роботи. І за Байдена Держдеп називає російський газопровід загрозою енергетичній безпеці ЄС і України.

Детально про роботу газопроводу Джо Байден і Ангела Меркель будуть говорити на окремій зустрічі. Переговори пройдуть у Вашингтоні 15 липня.