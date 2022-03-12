Запуск «Північного потоку-2» збільшить ціни в Україні

Вартість газу в платіжках українців може зрости через «Північний потік-2». Це буде прямо пов'язане із зупинкою транзиту через нашу країну. Однак це не зупиняє німецьку канцлерку. Для того, щоб врегулювати питання блокування, Ангела Меркель зустрінеться з Джо Байденом. Канцлерка Німеччини хоче врегулювати питання з президентом США і відрадити його блокувати запуск газопроводу.
Протягом цього року газопровід може повноцінно запрацювати. Україні це загрожує великими збитками.
Потужності нашої газотранспортної системи зараз вже використовують наполовину, а її утримання - задоволення недешеве. Тому навіть якщо Росія буде дотримуватися контракту і ще два роки ганяти газ через нашу ГТС - Україна буде виходити хіба що в нуль. А якщо транзиту не буде взагалі - то збитки складуть до трьох мільярдів доларів на рік. І відчує це кожен житель країни - через високі ціни в платіжках.
Саме через санкції США будівництво газопроводу розтягнулося на п'ять років замість трьох, запланованих Росією. Компанії, які прокладали труби морським дном, ще за Трампа згортали роботи. І за Байдена Держдеп називає російський газопровід загрозою енергетичній безпеці ЄС і України.
Детально про роботу газопроводу Джо Байден і Ангела Меркель будуть говорити на окремій зустрічі. Переговори пройдуть у Вашингтоні 15 липня.
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