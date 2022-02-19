Заборона на польоти в ЄС і нові санкції для Білорусі

08:45 25 травень Київ, Україна

Лідер країн-членів ЄС, через інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську і затримання засновника NEXTA Протасевича, прийняли рішення заборонити білоруським компаніям польоти в Євросоюз, а також висловили намір ввести нові персональні та економічні санкції проти режиму Лукашенка.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради та повідомляє президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.



Також лідери країн ЄС закликали європейських авіаперевізників уникати польотів над Білоруссю.



Лідери країн ЄС також засудили затримання Протасевича і його дівчини, громадянки Росії Софії Сапеги, закликавши негайно їх звільнити і гарантувати їм свободу пересування.



Крім того, лідери ЄС висловили намір "якнайшвидше" ввести нові персональні та економічні санкції проти режиму Лукашенка і одночасно продовжити підтримку громадянського суспільства Білорусі.

«Першою темою було викрадення білоруською владою рейсу Ryanair. Європейська рада була єдина у висновку: це атака на демократію, свободу висловлювань, це атака на європейський суверенітет. Настільки обурлива поведінка вимагає потужної відповіді. Європейський Союз вирішив, що будуть введені додаткові санкції проти осіб, причетних до цього захоплення. Дані заходи також будуть поширюватися на бізнес і на економічні установи, що фінансують цей режим», - розповіла президентка Єврокомісії.

За її словами, білоруська влада неправомірно використовувала служби авіаційної навігації, щоб взяти під контроль цивільний європейський літак.

«Безпека рейсів через повітряний простір Білорусі не може надалі викликати довіру. Рада ЄС прийме заходи, що передбачають заборону польотів над повітряним простором Євросоюзу і доступ до аеропортів на її території для білоруських літаків», - заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона вказала, що затриманий журналіст Роман Протасевич повинен бути негайно звільнений. Білоруська влада прямо відповідальна за його здоров'я, як і за здоров'я його супутниці, Софії Сапеги. За словами президентки Єврокомісії, у лідерів ЄС «дуже консолідована» позиція з цього питання.



У той самий час Урсула фон дер Ляєн підкреслила готовність ЄС продовжувати підтримку громадянського суспільства Білорусі та виділити на ці цілі понад 3 мільярди євро, коли країна повернеться до демократії.