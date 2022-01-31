Заручники Непалу і коронавірусу: українські туристи не можуть покинути Індію

Непал закрив кордони і перекрив авіасполучення зі світом до кінця травня. У зв'язку з цим більш ніж 100 українських туристів залишилися в країні і не можуть покинути її, вони звернулися за допомогою в українське посольство.
Про це повідомив український турист, який перебуває в Непалі.
Він додав, що ситуацію ускладнює той факт, що в Катманду поки високі показники захворюваності, тому у лікарнях можуть бути проблеми з вільними місцями.
У МЗС відповіли, що 45 осіб зараз розміщені в готелях Катманду і забезпечені всім необхідним. Решта досі перебувають в горах. У чотирьох українців виявили коронавірус - їхній стан задовільний. Хворим надають всю необхідну допомогу.
У МЗС запевняють, що Посольство України в Індії підтримує зв'язок з українцями або безпосередньо, або за допомогою представників туристичних компаній. Крім того, в Катманду працює почесний консул України, в соцмережі для українців створили спільну групу, а для їхніх родичів працює гаряча лінія МЗС: 044 238-16-57, 044 238-15-88.
Дипломати намагаються якомога швидше повернути українців додому і опрацьовують можливість вильоту евакуаційними рейсами інших країн.
Зокрема, за інформацією МЗС, запит на отримання дозволу на виконання чартерних рейсів подала авіакомпанія Turkish Airlines: "Тримаємо цю справу на контролі".
У МЗС відповіли, що 45 осіб зараз розміщені в готелях Катманду і забезпечені всім необхідним. Решта досі перебувають в горах. У чотирьох українців виявили коронавірус - їхній стан задовільний. Хворим надають всю необхідну допомогу.
У МЗС запевняють, що Посольство України в Індії підтримує зв'язок з українцями або безпосередньо, або за допомогою представників туристичних компаній. Крім того, в Катманду працює почесний консул України, в соцмережі для українців створили спільну групу, а для їхніх родичів працює гаряча лінія МЗС: 044 238-16-57, 044 238-15-88.
Дипломати намагаються якомога швидше повернути українців додому і опрацьовують можливість вильоту евакуаційними рейсами інших країн.
Зокрема, за інформацією МЗС, запит на отримання дозволу на виконання чартерних рейсів подала авіакомпанія Turkish Airlines: "Тримаємо цю справу на контролі".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі