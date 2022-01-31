Заручники Непалу і коронавірусу: українські туристи не можуть покинути Індію

06:51 13 травень Київ, Україна

Непал закрив кордони і перекрив авіасполучення зі світом до кінця травня. У зв'язку з цим більш ніж 100 українських туристів залишилися в країні і не можуть покинути її, вони звернулися за допомогою в українське посольство.



Про це повідомив український турист, який перебуває в Непалі.

"Ми відправили про себе всі дані на електронну адресу, яку надав посол, але у відповідь чуємо тільки:" Станом на сьогодні інформація про евакуаційні рейси інших країн відсутня". У той самий час на сайті міжнародного аеропорту імені Трибхувана видно, що інші уряди намагаються домовитися з великими перевізниками, наприклад, Qatar Airways, про евакуацію своїх громадян", - сказав нам українець.

Він додав, що ситуацію ускладнює той факт, що в Катманду поки високі показники захворюваності, тому у лікарнях можуть бути проблеми з вільними місцями.



У МЗС відповіли, що 45 осіб зараз розміщені в готелях Катманду і забезпечені всім необхідним. Решта досі перебувають в горах. У чотирьох українців виявили коронавірус - їхній стан задовільний. Хворим надають всю необхідну допомогу.



У МЗС запевняють, що Посольство України в Індії підтримує зв'язок з українцями або безпосередньо, або за допомогою представників туристичних компаній. Крім того, в Катманду працює почесний консул України, в соцмережі для українців створили спільну групу, а для їхніх родичів працює гаряча лінія МЗС: 044 238-16-57, 044 238-15-88.



Дипломати намагаються якомога швидше повернути українців додому і опрацьовують можливість вильоту евакуаційними рейсами інших країн.



Зокрема, за інформацією МЗС, запит на отримання дозволу на виконання чартерних рейсів подала авіакомпанія Turkish Airlines: "Тримаємо цю справу на контролі".