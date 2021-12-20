Закрита нарада в Офісі Президента щодо ситуації на Донбасі

Вчора в прямому ефірі вечірньої програми Савіка Шустера секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов розкрив деякі подробиці минулої напередодні закритої наради, про яку не повідомляв Офіс Президента. Ця нарада у президента Володимира Зеленського стосувалася загострення на Донбасі і можливого нападу Росії на територію України.
За словами Данилова, на нараді в Офісі Президента були присутні генерали, військові та представники розвідки.
Також Данилов розповів, що кожен день о шостій ранку Зеленський і все керівництво отримує повну інформацію про стан речей, які відбуваються на території Донецької та Луганської областей.
При цьому він додав, що РНБО постійно відстежує ситуацію на кордоні з Росією і в зоні проведення ООС.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив про те, що Росія стягує батальйонні тактичні групи до українського кордону під приводом підготовки військових навчань.
Також відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена в зв'язку з загостренням на Донбасі.
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