Закрита нарада в Офісі Президента щодо ситуації на Донбасі

09:55 03 квітень Київ, Україна

Вчора в прямому ефірі вечірньої програми Савіка Шустера секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов розкрив деякі подробиці минулої напередодні закритої наради, про яку не повідомляв Офіс Президента. Ця нарада у президента Володимира Зеленського стосувалася загострення на Донбасі і можливого нападу Росії на територію України.

За словами Данилова, на нараді в Офісі Президента були присутні генерали, військові та представники розвідки.

"Вчора була велика нарада у президента. На ній були присутні вісім генералів, всі наші військові, які мають до цього відношення, всі наші розвідки. Нарада закінчилася на початку 10-ої години вечора", - сказав він. Секретар РНБО запевнив, що в кожній області є побудована система опору проти нападу ззовні. Однак, як вони діють - "це секретна інформація".

Також Данилов розповів, що кожен день о шостій ранку Зеленський і все керівництво отримує повну інформацію про стан речей, які відбуваються на території Донецької та Луганської областей.

При цьому він додав, що РНБО постійно відстежує ситуацію на кордоні з Росією і в зоні проведення ООС.

"Ми кожен день моніторимо ситуацію. Ситуація знаходиться під повним контролем", - запевнив чиновник.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив про те, що Росія стягує батальйонні тактичні групи до українського кордону під приводом підготовки військових навчань.

Також відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена в зв'язку з загостренням на Донбасі.