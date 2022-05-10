Закони президента про підтримку підприємців з завтрашнього дня набувають чинності

11:23 09 грудня Київ, Україна





Закон про соціальну підтримку застрахованих осіб і суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, передбачає надання одноразової матеріальної допомоги в розмірі 8 тис.грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної плати внаслідок введення карантину, і фізичним особам-підприємцям, які втратили частину доходу внаслідок карантину. Схвалений президентом України закон про підтримку підприємців під час карантинних обмежень з завтрашнього дня набуває чинності. З текстом закону можна ознайомитися на сайті офіційної газети ВРУ "Голос України".Закон про соціальну підтримку застрахованих осіб і суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, передбачає надання одноразової матеріальної допомоги в розмірі 8 тис.грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної плати внаслідок введення карантину, і фізичним особам-підприємцям, які втратили частину доходу внаслідок карантину.



ФОПи не зможуть отримати допомогу, якщо вони зареєстровані менш ніж за три місяці до набуття чинності цього закону; якщо в 2020 році сплатили ЄСВ за себе менш ніж за три місяці, а також якщо їхній вид діяльності не підпадає під карантин.



Крім того, документ передбачає надання одноразової матеріальної допомоги компаніям для виплат найманим працівникам, щоб не скорочувати їх під час дії карантину. Ця норма стосується підприємств, які (на час набуття законом чинності) вимушено скоротили або можуть скоротити тривалість робочого часу працівників через простій в зв'язку з впровадженням карантину.



Розмір допомоги розраховується пропорційно скороченню робочого часу працівника, але не може перевищувати 8 тис. грн.



Також закон передбачає одноразову компенсацію суб'єктам господарювання з метою відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску (ЄСВ) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.



Розмір одноразової компенсації складе середньомісячну суму ЄСВ за розрахунками останніх 10 місяців.



Компенсації отримають ті компанії, які постраждають від запровадження карантину. Однак компенсація не надаватиметься, якщо по ЄСВ є заборгованість.



Крім того, закон передбачає продовження дії ліцензій компаніям на продаж алкоголю в період карантину, а також протягом трьох місяців після його закінчення. Документам дозвільного характеру подовжують дію на період карантину та протягом трьох місяців після його закінчення. Продовжується і термін дії договорів оренди державного та комунального майна, які закінчуються в період карантину, і протягом одного місяця з дня його закінчення.



Закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню на території України хвороби COVID-19, передбачає низку податкових стимулів для громадян, малого та середнього бізнесу на період можливого оголошення карантину.



Зокрема, списується податковий борг платників податків у разі, якщо сукупний розмір боргу платника по всіх податках і зборах не перевищує 3060 грн.



Платники єдиного податку першої групи звільняються від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень - травень 2021 року.



Також до 29 грудня 2021 відстрочено погашення податкового боргу платників податків - фізичних осіб, в тому числі самозайнятих осіб, який в загальній сумі не перевищує 6800 грн.



Закон "Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" розширює перелік напрямів, за якими можуть використовуватися кошти Фонду по боротьбі з наслідками епідемії коронавірусу. Зокрема, цими коштами може фінансуватися: одноразова матеріальна допомога громадянам у разі посилення карантину; матеріальна допомога бізнесу для збереження робочих місць; одноразова компенсація бізнесу для сплати ЄСВ за найманих працівників.



Всі три закони набувають чинності наступного дня після опублікування.