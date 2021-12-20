Законопроєкт про перехід на літній час відправили на доопрацювання

14:52 19 березень Київ, Україна

238 народних депутатів не підтримали законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" (№4201).



"За" проголосували 212 нардепів, рішення не прийнято. Законопроєкт відправили на доопрацювання.



У прикінцевих положеннях законопроєкту зазначається, що в разі прийняття в цілому він набуде чинності через три місяці після його офіційного опублікування в парламентській газеті "Голос України".



Раніше нардеп "Слуги народу" Роксолана Підласа заявила, що Україна залишиться на зимовому часі, а області можуть змінювати початок робочого дня.