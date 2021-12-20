Законопроєкт про перехід на літній час відправили на доопрацювання

14:52 19 березень Київ, Україна

238 народних депутатів не підтримали законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" (№4201).

"За" проголосували 212 нардепів, рішення не прийнято. Законопроєкт відправили на доопрацювання.

У прикінцевих положеннях законопроєкту зазначається, що в разі прийняття в цілому він набуде чинності через три місяці після його офіційного опублікування в парламентській газеті "Голос України".

Раніше нардеп "Слуги народу" Роксолана Підласа заявила, що Україна залишиться на зимовому часі, а області можуть змінювати початок робочого дня.
"Ми залишаємося на зимовому часі. Ми домовилися з усіма фракціями, що зможемо проголосувати цей законопроєкт... Важливо говорити, що цим законопроєктом ми даємо можливість різним областям встановлювати час початку робочого дня окремо для того, щоб збільшувати кількість світлових годин... Якщо хтось вважає, що у них не вистачає світлових годин, то вони можуть починати роботу бюджетних організацій раніше, наприклад, о 8 годині", - розповіла нардеп.